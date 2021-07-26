Завершено выдвижение кандидатов в Госдуму по одномандатным округам Свердловской области

Срок для представления документов для регистрации кандидатов по одномандатным округам истекает 4 августа в 18:00. Фото: Галина Соловьёва

В полночь 23 июля завершилось выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи одномандатным округам Свердловской области. Всего на выборы заявился 61 человек: 58 от 11 политических партий, ещё трое – в порядке самовыдвижения. Это исчерпывающий список: больше кандидатов уже точно не станет. А вот сократиться их число ещё вполне может.

– В последний день приёма документов для выдвижения все расположенные в Свердловской области семь окружных комиссий по одномандатным округам были открыты до 24:00. 23 июля своим правом воспользовались семеро кандидатов. Этап выдвижения кандидатов прошёл в рабочем порядке, – рассказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Кто и куда выдвинулся?

Шесть политических объединений – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – патриоты – за правду», «Родина» и «Яблоко» – выдвинули по семь кандидатов, по одному в каждом из семи одномандатных округов региона. «Новые люди» выдвинули шестерых человек (по всем округам кроме Первоуральского № 173), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — четыре кандидата (по округам № 168, 169, 170, 174), «Российская партия свободы и справедливости» – три кандидата (в округах № 169, 170, 171), «Партия роста» – два кандидата (в округах № 170, 174), «Коммунистическая партия коммунисты России» выдвинула одного кандидата (округ № 168). Трое самовыдвиженцев пойдут на выборы по округам № 169, 171, 174.

В итоге по трём округам выдвинуто по 10 кандидатов, в двух — по девять, в одном — семь. В Первоуральском округе на выборы идут шесть человек.

По Свердловскому округу №168 — 9

По Каменск-Уральскому округу №169 — 10

По Берёзовскому округу №170 — 10

По Нижнетагильскому округу №171 — 9

По Асбестовскому округу №172 — 7

По Первоуральскому округу №173 — 6

По Серовскому округу №174 — 10

В Избиркоме отметили, что ещё 11 человек из заверенных ЦИК России списков по одномандатным округам от трёх политических партий документы на выдвижение в установленный срок не предоставили. Речь идёт о шести кандидатах от «Коммунистической партии коммунисты России», троих от «Российской партии свободы и справедливости» и двух от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Регистрация уже началась

Следующий этап после выдвижения — регистрация. Она уже началась. По данным на 26 июля, уже зарегистрированы пять кандидатов от трёх политических партий в четырёх округах. Это Александр Ивачёв (КПРФ) и Александр Каптюг (ЛДПР) по Каменск-Уральскому округу № 169, Егор Мехонцев («Справедливая Россия – патриоты – за правду») по Асбестовскому округу №172, Александр Панасенко (ЛДПР) по Первоуральскому округу №173 и Павел Мякишев (ЛДПР) по Серовскому округу №174.

Срок для представления документов в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам истекает 4 августа в 18:00 по местному времени.

Выборы в депутаты Законодательного собрания Свердловской области О намерении участвовать в выборах заявили 11 избирательных объединений. По единому избирательному округу заверены списки кандидатов восьми партий – общее число кандидатов в заверенных списках составляет 595 человек. По одномандатным избирательным округам заверены списки шести избирательных объединений (всего 111 кандидатов). По состоянию на утро 26 июля в окружные комиссии документы на выдвижение представили 40 кандидатов, пятеро из них в порядке самовыдвижения и 35 – от пяти политических партий. На выборах в свердловское Заксобрание пока зарегистрировано пятеро кандидатов – все от политической партии. Крайний срок предоставления документов для регистрации – 4 августа в 18:00 по местному времени. Выборы депутатов дум 35 муниципальных образований Свердловской области На сегодняшний день выдвинулись 954 кандидата в 35 муниципальных образованиях, из них 330 – в порядке самовыдвижения, 624 – от политических партий. Зарегистрировано 345 кандидатов, 287 от политических партий, 58 – самвыдвиженцы. Одному кандидату в Белоярском городском округе в регистрации отказано. Всего статус выдвижения утратили пятеро кандидатов в Артёмовском, Белоярском и Ивдельском городских округах, Дегтярске и Ревде. Всего в избирательных кампаниях местного уровня продолжают участвовать 948 кандидатов.