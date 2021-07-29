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29 июля 2021, 22:03

Глава НОМ пообещал оказать поддержку Общественной палате Свердловской области при проведении голосования

голосование

Александр Брод отметил высокую вовлечённость Общественной палаты региона в работу по обеспечению легитимности выборов. Фото: Галина Соловьёва.

В четверг, 29 июля, состоялось последнее заседание Общественной палаты Свердловской области текущего созыва, в рамках которого, в частности, обсуждались сентябрьские выборы. Директор Московского бюро по правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод пообещал оказать властям региона и Общественной палате всю необходимую поддержку при проведении голосования.

Александр Брод отметил высокую вовлечённость Общественной палаты региона в работу по обеспечению легитимности выборов и хорошее взаимодействие со СМИ, а также выразил надежду, что этот уровень партнёрства и доброжелательности будет сохранён. Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал обеспечить равные условия для всех избирающихся кандидатов, бороться с популизмом и вмешательством в выборы извне.

"Перед институтом общественного наблюдения стоят очень серьезные задачи, эта работа потребует серьёзных усилий, неравнодушия, активной гражданской позиции. Мы готовы поддерживать регион информационно, методически, с правовой точки", - передаёт слова главы НОМ департамент информполитики Свердловской области.

В свою очередь председатель Общественной палаты Александр Левин подчеркнул, что привлечение и подготовка общественных наблюдателей к выборам - один из главных приоритетов деятельности палаты.

"В Свердловской области 2,5 тысячи участков, и на каждом участке надо подготовить минимум двоих, а лучше четверых или шестерых наблюдателей. Поэтому мы выходим на цифру в 12 тысяч наблюдателей", - заявил он.

Напомним, выборы в Госдуму РФ и в региональные заксобрания пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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