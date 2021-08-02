Завершено выдвижение кандидатов в свердловское Заксобрание

По единому избирательному округу заверены списки 11 избирательных объединений Фото: Галина Соловьёва

Выдвижение кандидатов на региональных выборах стартовало 20 июня и завершилось в 18:00 30 июля. За это время по единому избирательному округу заверены списки 11 избирательных объединений. Общее число кандидатов в заверенных списках – 817 человек.

«Новые люди» – 69 человек;

«Единая Россия» – 78 человек;

«Зелёная альтернатива» – 73 человека;

«Партия Роста» – 73 человека;

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 77 человек;

«Яблоко» – 71 человек;

ЛДПР – 76 человек;

КПРФ – 78 человек;

«Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 77 человек;

«Коммунистическая партия коммунисты России» – 78 человек;

«Родина» – 67 человек.

По одномандатным избирательным округам избирательная комиссия заверила списки семи партий – всего 136 человек. «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», КПРФ и «Яблоко» выдвинули по 25 кандидатов — по каждому избирательному округу. ЛДПР – 24, «Новые люди» – 7, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 5.

Регистрация кандидатов продолжается. В окружные комиссии документы на выдвижение уже предоставили 136 человек: 131 – от семи политических партий и пятеро самовыдвиженцев. Зарегистрированы 10 кандидатов. Три человека утратили статус кандидата на основании личных заявлений. Таким образом, на сегодняшний день в избирательной кампании принимают участие 133 кандидата.

На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований на утро 2 августа выдвинулись 1 708 кандидатов. Из них уже зарегистрированы 685. 16 человек утратили статус кандидатов, ещё девяти отказано в регистрации.

Напомним, ранее в полночь 23 июля завершилось выдвижение кандидатов в Госдуму РФ по семи одномандатным округам Свердловской области. Всего на выборы заявился 61 человек: 58 от 11 политических партий, ещё трое – в порядке самовыдвижения. На вчерашний день зарегистрированы 37 кандидатов от 10 политических партий. Срок для представления документов для регистрации истекает в 18:00 4 августа.

Мобильный избиратель: 2 августа по всей стране начался приём заявлений о голосовании 17, 18 и 19 сентября по месту нахождения с помощью «Мобильного избирателя». Со 2 августа по 13 сентября заявления можно подать в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии и через единый портал государственных услуг. С 8 по 13 сентября заявления будут принимать участковые избиркомы. – Сервис «Мои выборы» на портале госуслуг работает удобно. Избиратель получает информацию «в одном окне» – о своём избирательном округе, о кандидатах, об адресе избирательного участка по месту регистрации. И тут же можно изменить избирательный участок, выбрать другой – это и есть механизм «Мобильный избиратель», – рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.