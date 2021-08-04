Свердловское Заксобрание приняло 761 закон за пять лет

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подвела итоги работы регионального парламента Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина подвела итоги работы регионального парламента в ходе завершившейся весенней сессии и всего созыва 2016–2021 годов. Принятые за пять лет законопроекты касались всех сфер жизни свердловчан – политической, социальной, экономической и общественной.

По словам Людмилы Бабушкиной, наиболее часто субъектами права законодательной инициативы выступали непосредственно депутаты: ими инициировано и принято 447 законов. Правительство Свердловской области подготовило 187 законов.

– Хочу отметить активность губернатора Свердловской области – им инициировано (и нами принято) 78 законов, преимущественно социальной направленности, которые позволили уточнять, решать и предоставлять социальные льготы различным категориям жителей региона, – отметила Людмила Бабушкина.

Активно участвовал в законотворческой деятельности прокурор Свердловской области – он внёс 24 закона. Представительные органы муниципальных образований Свердловской области подготовили 24 закона. Ещё один закон, который в итоге был принят, инициировал региональный Избирком – по внесению изменений в Избирательный кодекс.

Самым активным за прошедшие пять лет стал комитет по социальной политике: им рассмотрено и предложено к принятию 159 законов. 148 законодательных актов рассмотрено комитетом по бюджету, финансам и налогам. Комитет по региональной политике, развитию местного самоуправления рассмотрел и предложил для принятия 135 законопроектов, комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике – 53 закона, комитет по молодёжной политике – 21. Также 126 законов, уточняющих Избирательный, Административный кодекс и вносящих изменения в устав Свердловской области, рассмотрел комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Большое внимание депутаты уделяли контрольным вопросам – исполнению региональных законов. За пять лет рассмотрен 201 контрольный вопрос, из них 120 – об исполнении законов Свердловской области, 81 – о выполнении постановлений Законодательного собрания.

– Мы считаем очень важным направлением нашей деятельности работу в рамках «Депутатской вертикали», которая объединяет депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Свердловской области, представительных органов местного самоуправления. На заседаниях в рамках «Депутатской вертикали» затрагиваются самые животрепещущие вопросы. Очень радовала активность депутатов представительных органов местного самоуправления. К примеру, по предложению депутатов Екатеринбургской городской думы удалось решить вопрос об устройстве детей из одной семьи (братьев и сестёр) в одну и ту же школу или детский сад, – рассказала Людмила Бабушкина.

По словам председателя парламента, в первую очередь депутаты уделяли внимание вопросам регионального уровня, не забывая при этом изучать, поддерживать и вносить свои пожелания в проекты федеральных законов.

– Мне было очень приятно, что наши предложения услышали, часть из них была реализована в ходе корректировки федеральных законов. Принято 333 областных закона, направленных на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными законами. Кроме того, мы поддержали более 20 проектов федеральных законов.

По словам Людмилы Бабушкиной, именно с приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным предстоит начать работу депутатам следующего созыва. Это объясняется тем, что часть федеральных законов, о которых идёт речь, вступает в силу с января 2022 года, а вторая часть – с июня 2022 года. Также депутатам предстоит совершенствовать законодательство, направленное на развитие экономики, на решение вопросов в сфере жилищной политики, обновления инфраструктуры, по обращению с твёрдыми бытовыми отходами и решению проблем, касающихся обманутых дольщиков.

– Безусловно, невозможно поставить точку в законотворческом процессе. Несмотря на сложную ситуацию 2020 года, мы не приостановили реализацию ни одного социального закона. Более того, приняли дополнительно ряд законов по поддержке различных категорий населения. Депутатам нового созыва нужно продолжать двигаться по этому направлению, развивать законодательство в социальной сфере. У общества есть в этом потребность, – подчеркнула Людмила Бабушкина.