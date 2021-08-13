Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
13 августа 2021, 10:24

Валерий Чайников награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Евгений Чайников

Фото: Александр Исаков

Заместителя губернатора Свердловской области, руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова отметили региональной наградой. Ему присужден знак отличия  «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Об этом говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Досье

Валерий Чайников родился в 1959 году. В 1995 году завершил обучение на факультете «Юриспруденция» в Уфимской высшей школе МВД России. С 2000 по 2001 год Чайников работал на должности мирового судьи в судебном департаменте Югры. В 2006 году стал судьей Арбитражного суда по Самарской области. В 2010 году получил место председателя судебного состава. В 2012 году возглавил Избирательную комиссию Свердловской области. В 2018 году был назначен вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области

Фото: скрин документа

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.08.2021, 11:05 / Общество
Губернатор Свердловской области решил пополнить бюджет за счёт конопли
13.08.2021, 10:24 / Политика
Валерий Чайников награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени
13.08.2021, 09:25 / Общество
В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске почти 65 тысяч заболевших коронавирусом
13.08.2021, 08:37 / Общество
Более 450 камер перестали фиксировать нарушения ПДД на свердловских дорогах
13.08.2021, 08:11 / Общество
В выходные в 17 свердловских муниципалитетах пройдут ярмарки