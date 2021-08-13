Валерий Чайников награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени

Заместителя губернатора Свердловской области, руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерия Чайникова отметили региональной наградой. Ему присужден знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.

Об этом говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Досье

Валерий Чайников родился в 1959 году. В 1995 году завершил обучение на факультете «Юриспруденция» в Уфимской высшей школе МВД России. С 2000 по 2001 год Чайников работал на должности мирового судьи в судебном департаменте Югры. В 2006 году стал судьей Арбитражного суда по Самарской области. В 2010 году получил место председателя судебного состава. В 2012 году возглавил Избирательную комиссию Свердловской области. В 2018 году был назначен вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области