Губернатор Свердловской области отправился на инспекцию северных территорий

Глава региона посетил Североуральск и Ивдель. Фото департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области решил посвятить конец недели рабочей поездке по городам Северного управленческого округа. Он намерен проинспектировать ход благоустройства городских пространств, а также встретиться с главами муниципалитетов.

В планах главы региона — посетить Карпинск, Краснотурьинск, Сосьву, Гари, Серов, Новую Лялю. Первым городом рабочей поездки губернатора стал Ивдель. Здесь руководитель Среднего Урала провёл рабочую беседу с главой городского округа и передал ему папку с обращениями местных жителей и поручениями по их выполнению. Ожидается, что градоначальник устранит все замечания.

Сегодня, 14 августа, Ивдель празднует юбилей — 190-лет со дня образования. Губернатор вместе с жителями городского округа возложил цветы к памятнику труженикам тыла. Праздничные мероприятия здесь были отменены, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Глава региона проверил, как была благоустроена городская набережная. Привести в порядок территорию позволили бюджетные средства по проекту «Формирование комфортной городской среды». Часть работ выполнили в 2019 году, а следующий этап благоустройства набережной – с западной стороны – стартовал в этом году. Закончить работы предполагается осенью 2022 года.

«Самая северная набережная должна появиться на открытках и сувенирной продукции города и северного округа – как минимум. Она очень украсила город. Реки – это естественная артерия, вокруг которой исторический разрастается город. В Ивделе проект благоустройства сделали очень красивым. Считаю, что с ивдельцев в этом плане можно и нужно брать пример», – сказал губернатор.

Как писала «Областная газета», о том, что в Ивделе вдоль набережной появятся зоны отдыха и игровые площадки весной заявил глава города.

В Североуральске глава области встретился с трудовым коллективом шахты «Черемуховская-Глубокая». Он обсудил с шахтёрами модернизацию транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство новых спортивных объектов, а также переселение из ветхого жилья.

Шахтёры пожаловались на нехватку квалифицированных медицинских работников. В Североуральской центральной городской больнице для полного укомплектования штата не хватает 123 сотрудников, в том числе 49 врачей. В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что решение кадрового вопроса найдено.

«Мы увеличили набор в вуз - только для Североуральска сейчас учатся 34 целевика. В следующем году сюда приедут три специалиста - травматолог, терапевт и педиатр. В целом же все эти целевики приедут сюда в течение трёх лет», - пообещал губернатор.

Пожелания и жалобы жителей Североуральска глава региона передал градоначальнику.