Свердловский депутат Госдумы снялся с выборов по одномандатному округу

Он поборется за мандат как кандидат по партийным спискам. Фото: Алексей Кунилов

Кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Ионин снимается с выборов по Берёзовскому одномандатному округу №170. Он продолжит борьбу за мандат по единому партийному списку.

Он считался главным оппонентом единоросса Сергея Чепикова, который баллотируется по округу №170. В своём telegram-канале справедливоросс сообщил, что принял решение поменять стратегию и тактику предвыборной работы, а именно - сосредоточиться на борьбе за пост депутата Госдумы в качестве кандидата в составе партийного списка. Политик объяснил решение отказаться от борьбы как кандидат по одномандатному округу народной пословицей «за двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь». На момент публикации материала Дмитрий Ионин не ответил на телефонные звонки из редакции «Областной газеты».

Отметим, что после исключения Дмитрия Ионина из числа кандидатов по одномандатному округу №170 за депутатское кресло здесь будут бороться восемь кандидатов. Помимо Сергея Чепикова доверием избирателей постараются заручиться Ирина Виноградова («Новые люди»), Владимир Ворожцов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Роман Зыков («Российская партия свободы и справедливости»), Кирилл Некрасов (ЛДПР), Алексей Парфёнов (КПРФ), Ярослав Подшивалов («Родина»), Альберт Хуснутдинов («Яблоко»).