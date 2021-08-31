Пятый созыв областной ОП начал свою работу

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В понедельник 30 августа в Екатеринбурге прошло первое заседание нового состава Общественной палаты (ОП) Свердловской области.

С приветственным словом к участникам заседания обратился замглавы региона – руководитель аппарата губернатора и правительства области Валерий Чайников. Он напомнил, что вместе с исполнительной властью новому (уже пятому) созыву областной ОП предстоит большая работа, направленная на повышение качества жизни людей, совершенствование регионального законодательства и дальнейшее социально-экономическое развитие области.

Председателем Общественной палаты участники заседания вновь избрали Александра Левина (Свердловский творческий союз журналистов). А состав заместителей председателя по сравнению с прошлым созывом общественной палаты обновился. Свои посты сохранили Владимир Винницкий (областное объединение предпринимательских организаций малого и среднего бизнеса), Елена Зверева (областное отделение Российского союза молодёжи) и Вадим Савин (областное отделение Союза добровольцев России). Ещё два заместителя председателя – новички. Это Владимир Дадеко (Верхнепышминское отделение областной общественной организации ветеранов) и Дмитрий Бугров (Волонтёрский центр области).

В соответствии с законом состав Общественной палаты Свердловской области был обновлён нынешним летом. 14 её членов утвердили 13 июля депутаты областного Заксобрания, ещё 14 наделил полномочиями 20 июля губернатор Евгений Куйвашев. А 11 августа эти 28 членов ОП утвердили ещё 14 кандидатур, доведя тем самым количественный состав палаты до предусмотренных Уставом области 42 членов.

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