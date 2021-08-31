Выплаты на восстановление подтопленных домов получили 783 уральца

Больше всего от наводнений в июле пострадали дома в Верхней Салде. Фото: Павел Ворожцов

Власти Свердловской области оценили, как в трёх муниципалитетах региона ликвидируют последствия июльских наводнений. Жители Верхней Салды, Нижней Салды и Горноуральского городского округа, чьи дома оказались в зоне подтопления, ещё продолжают восстанавливать своё жильё.

На эти цели им были перечислены единовременные выплаты. Деньги уже получили все 783 человека, которые проживают в подтопленных домах. Средства были выделены из резервных фондов правительства Свердловской области и местных бюджетов. Кроме того, компенсировать ущерб помог благотворительный фонд «Эмпатия» корпорации ВСМПО-Ависма. Суммарно на выплаты гражданам направлено около 40 млн рублей.

По словам губернатора Свердловской области, от наводнений больше всего пострадали жители Верхней Салды: дефектные ведомости там составлены по 86 домам. В Нижней Салде ремонта требуют 22 дома, в Горноуральском ГО – четыре.

В Верхней Салде ситуацию осложнил разлив нефтепродуктов на территории уже неработающего местного предприятия. Из-за этого происшествия дома и сады покрылись тёмной плёнкой. В одном месте зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ: там предстоит провести рекультивацию. Местным жителям, потерявшим урожай, тоже возместили ущерб. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, такую выплату получили более 400 человек.

Дороги, гидротехнические сооружения и мосты тоже пострадали от природной стихии. На их капитальное восстановление необходимо ещё свыше 200 млн рублей. Вопрос о выделении средств рассмотрят на заседании правительства.

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