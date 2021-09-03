Эксперты ЦОН заявили, что часть программ партий – популистские. Фото: Избирательная комиссия Свердловской обалсти

В Екатеринбурге эксперты Центра общественного наблюдения обсудили программные предложения партий на предстоящих выборах в Государственную думу. Дискуссия состоялась в последний день лета в Общественной палате Свердловской области.

В ходе мероприятия его участники ознакомились с итогами круглого стола «Уникальное предложение»: с какими программами партии выходят к избирателям», который состоялся на прошлой неделе в Москве. Основные тезисы доклада озвучил эксперт ЦОН – руководитель Экспертного клуба Свердловской области, профессор кафедры политических наук УрФУ, доктор философских наук Анатолий Гагарин.

При анализе предвыборных программ политических партий, участвующих в выборах в Госдуму VIII созыва, авторы выделили 18 основных тем. Предложенные программы даже сравниваются по количеству знаков с пробелами! Так, самый объёмный документ содержит 86 324 знака, а наиболее короткая программа – 3 315 символов. В качестве сравнения авторы исследования приводят количество знаков в «Преступлении и наказании» – 1 067 648.

– Некоторые политические объединения ограничиваются лишь декларированием самой цели, не погружаясь в детальное описание, например, обещают обеспечить граждан жильём, не объясняя, как именно и за счёт чего будет выполнена эта задача. То есть часть программ партий полностью состоит из популистских тезисов и лозунгов, – говорится в тексте доклада.

Отмечается также, что основное внимание политические объединения уделили социальной тематике, в том числе образованию, культуре здравоохранению, жилищной и пенсионной политике. Также программы отражают темы налогообложения, экономики и бизнеса, науки, территориального развития и госуправления. Возросло внимание партий к вопросам экологии.

Умеренное внимание партии уделили развитию транспортной системы, внешней и миграционной политике, вопросам трудоустройства и оплаты труда. Наименьшее внимание в программах уделено теме контроля за деятельностью правоохранительных органов, а также теме политзаключённых и политических репрессий. Это связано с тем, что эти темы не имеют широкой популярности у избирателя, и их упоминание направлено на узкий электоральный сегмент.

– Очень интересный анализ был сделан. У всех партий, даже тех, которые затронули в своих программах всего по 2–3 актуальные темы, есть рациональное зерно, которое обязательно нужно будет взять для реализации парламентским партиям нового созыва. Беда многих партий в том, что они только декларируют, но не знают, как эти идеи реализовать, – считает председатель Общественной палаты области Александр Левин.