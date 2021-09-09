Вице-премьер РФ Юрий Борисов перенёс рабочий визит в Екатеринбург

Поездка Юрия Борисова на Урал состоится 15 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, который курирует регионы Уральского федерального округа, перенёс запланированную на 10 сентября рабочую поездку в Екатеринбург. Рабочий визит зампреда правительства на Урал перенесён на 15 сентября.

Как пояснили «Областной газете» в пресс-службе полномочного представительства Президента РФ в Уральском федеральном округе, изменения в планах связаны с трагической гибелью главы МЧС РФ Евгения Зиничева, прощание с которым состоится завтра, 10 сентября.

Как писала «ОГ», вице-премьер намерен встретиться с полномочным представителем Президента РФ в УрФО и провести в режиме видеоконференции совещание с уральскими губернаторами. Оно будет посвящено вопросам социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа. В нём также примут участие представители Минфина и Минэкономразвития России.

После совещания вице-премьер вместе с полпредом планировали отправиться в Нижний Тагил на Уральский вагоностроительный завод (УВЗ), чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия предприятия.

Напомним, что кураторство Юрия Борисова за регионами УрФО было закреплено решением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в июле 2021 года. Вице-премьер отвечает также за 12 направлений, среди которых: «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие ОПК», «Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятельность России», «Обеспечение обороноспособности страны», «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

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