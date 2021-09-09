Заявление на голосование по системе «Мобильный избиратель» подали 35 тысяч свердловчан

В целом по России число желающих отдать свой голос по месту нахождения составляет около 1,8 миллиона человек. Фото: Галина Соловьёва

Около 35 тысяч жителей Свердловской области подали заявление на голосование на предстоящих выборах по месту нахождения — с помощью технологии «Мобильный избиратель». Об этом рассказал председатель Избирательный комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

- По официальным данным мы видим, что подано 35 тысяч заявлений. При этом на «выбытие» со своего избирательного участка заявление подали 37 тысяч человек, а на «включение» в другой — 35 тысяч. Кто-то из наших избирателей сможет проголосовать на курорте, - пояснил глава Облизбиркома.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», участковые избирательные комиссии региона начали принимать заявления на голосование по технологии «Мобильный избиратель» с 8 сентября. Ранее такое заявление можно было подать через систему территориальных избиркомов, портал Госуслуг и в МФЦ. С 8 сентября такая возможность появилась и через участковые комиссии.

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность избирателю проголосовать на выборах депутатов Государственной думы и Законодательного собрания региона там, где ему удобно.

Отметим, что, по данным ЦИК РФ, в целом по России число желающих отдать свой голос по месту нахождения составляет около 1,8 миллиона человек.

«За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьёзный по финансовой нагрузке проект ЦИК России, но его польза для избирателя очень существенна», - отметил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев.

Добавим, что в целом готовность избирательной системы Свердловской области к предстоящим выборам Владимир Русинов оценил как высокую.

Всего во время выборов в регионе откроются 2486 постоянных и 38 временных избирательных участков. 1531 из них будут оборудованы видеонаблюдением. Монтаж оборудования уже завершается. На днях были смонтированы последние камеры. Избирательные бюллетени также уже напечатаны. Всего их изготовили 12 миллионов, общим весом около 100 тонн. Пока они хранятся в территориальных избирательных комиссиях: 15-16 сентября их передадут в участковые.

Все три дня голосования 17,18 и 19 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Также проголосовать можно будет и на дому. По словам Владимира Русинова, этот способ остаётся очень актуальным в условиях пандемии. Такие заявление продолжают поступать от свердловчан в участковые и территориальные избирательные комиссии.