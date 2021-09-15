И.о. главы минцифры Свердловской области Юрий Гущин уйдёт с должности

Юрий Гущин был назначен на должность и.о. главы минцифры меньше двух месяцев назад. Фото: Алексей Кунилов.

Исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Юрий Гущин заявил, что планирует покинуть региональное правительство. Он был назначен на должность и.о. главы минцифры меньше двух месяцев назад.

"Да, такие планы есть. Я буду уходить, потому что нужно двигаться дальше", - сказал Юрий Гущин корреспонденту "Областной газеты".

При этом он отметил, что пока не может комментировать ни причины такого решения, ни ситуацию с кандидатами на должность министра цифрового развития и связи региона, ни дату утверждения главы министерства.

Юрий Гущин родился в 1981 году. Окончил Уральский государственный экономический университет по специальности "Информационные системы в экономике". Проработал на руководящих должностях 13 лет. В 2018 году он занял пост главы департамента информатизации и связи Свердловской области, который позднее был преобразован в профильное министерство. 16 июля Юрий Гущин был назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Напомним, первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся. Тогда комиссия не смогла выбрать подходящую кандидатуру из 24 конкурсантов. Приём документов от кандидатов на должность руководителя министерства цифрового развития региона в рамках второго конкурса завершился 4 августа. За пост главы минцифры Свердловской области поборется 21 человек.