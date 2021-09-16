В Екатеринбурге открылся Центр общественного наблюдения за выборами

В Екатеринбурге вчера начал свою работу Центр общественного наблюдения за выборами. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге вчера начал свою работу Центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Свердловской области.

На площадке Дворца молодёжи оборудовано порядка 60 рабочих мест, 10 из которых предназначены для избирателей (они могут попасть сюда, предварительно записавшись в Общественной палате области), остальные – для наблюдателей и общественников. Именно здесь круглосуточно осуществляется видеонаблюдение за всеми избирательными участками. Здесь же работает колл-центр, который принимает сообщения на телефон горячей линии – 8–800–700-40–96. На фото – сопредседатели ЦОН Александр Левин и Татьяна Мерзлякова, которым председатель Облизбиркома Владимир Русинов передал символическую карту доступа к порталу видеонаблюдения.