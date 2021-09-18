Губернатор Свердловской области проголосовал на выборах

Он пришёл на сой избирательный участок. Фото: скрин из соцсетей губернатора

В Свердловской области идёт второй день выборов в Госдуму, региональное Законодательное собрание, а также депутатов дум некоторых муниципалитетов. Глава региона посетил избирательный участок и проголосовал.

Губернатор Свердловской области посетил избирательный участок в 104-ой гимназии сегодня около 12:00. Он пришёл с тростью.

Напомним,ранее в Интернете появились слухи о подозрении на перелом ноги губернатора. Вчера пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина сообщила корреспонденту "Областной газеты", что глава Среднего Урала работает в резиденции в соответствии с графиком. Сказать, есть ли у губернатора травма или нет, она отказалась.

Как сообщил губернатор у себя в Instagram, ногу он травмировал несколько дней назад на пробежке. Он заверил, что ничего серьёзного нет.

"Со мной всё в порядке. До избирательного участка дошёл и проголосовал. Не помню, кстати, чтобы я когда-то пропустил голосование", - написал глава Среднего Урала.

Также сегодня свой голос отдал и Член Совета Федерации, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он проголосовал на участке, расположенном в здании «Рослесинфорга» на Московском тракте.

Из федеральных политических деятелей сегодня также проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отдал свой голос на выборах в нижнюю палату парламента на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы, отметив удобство трёхдневного формата голосования. 18 сентября также проголосовала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она посетила избирательный участок в Павловской Слободе. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин сделали свой выбор вчера при помощи онлайн-голосования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проголосовал также онлайн сегодня. Он отметил,что это очень удобно. Глава МИД России отдал свой голос на участке № 73, расположенном в школе 1 520 на Малом Кисловском переулке в Москве.