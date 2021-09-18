«Ажиотаж спал»: как проходит голосование в муниципалитетах Свердловской области?

В выходные среди наблюдателей было много пожилых людей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжаются выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и местных дум. Сейчас, как отметил сопредседатель ЦОН Александр Левин, наш регион входит в десятку регионов по явке избирателей. Хотя на участках желающих проголосовать меньше, чем вчера. Корреспонденты «Областной газеты» побывали на разных участках в муниципалитетах Свердловской области и оценили обстановку.

Нижний Тагил

По данным Нижнетагильской избирательной комиссии, в городском округе проживают 264 630 избирателей. Многие из них, в том числе мэр города Владислав Пинаев и его заместители, проголосовали ещё в пятницу. В некоторых бюджетных организациях людям разрешили пойти проголосовать во время рабочего дня. В итоге 22,63 процента нижнетагильских избирателей проголосовали уже в первый день.Субботним утром на участке №2269 было немноголюдно. На входе каждому измеряют температуру, после чего человек получает медицинскую маску, одноразовые перчатки и ручку.

Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова

Большинство избирателей – женщины пенсионного возраста. Кроме четырёх бюллетеней для голосования им вручали подарочную карту в магазин на которой было 150 рублей. Сделать по ней покупки можно до 1 декабря. Вручение сопровождалось вот таким поздравлением сотрудника участковой комиссии:

- Уважаемая Галина Ивановна, правительство Свердловской области поздравляет вас с Днём нестареющей молодёжи и желает крепкого здоровья!На участке было 8 наблюдателей. Все – молодые люди. При голосовании члены комиссии инструктировали избирателей, как пользоваться комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), но к самим бюллетеням не притрагивались.При выходе с участка женщины останавливались, чтобы пообщаться друг с другом.

- Хорошо, что три дня дали на голосование. Все успеют. Раньше-то, помните, музыка играла, пирожки продавали – всё, как на празднике. Сейчас голосуем по-деловому. Но и это правильно – кого сейчас кулебяками на участки заманишь, - считает тагильчанка Елена Струкова.Больше всего, конечно, выборам порадовались школьники, которым в эти дни устроили маленькие каникулы. Их сводили в кино и на экскурсии.

Позже на видеосвязь с ЦОНом вышел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он сообщил, что большая часть избирателей проголосовала вчера. - Все понимали, что можно прийти на участки, сделать всё, что планировали и спокойно уехать на дачу на выходные, - отметил он. – Сегодня на участки идут в основном пенсионеры, которые привыкли голосовать в выходные. Или те, кто вчера был на работе. Так или иначе, ситуация у нас стабильная.

Асбест

Еще один корреспондент "Областной газеты" проголосовала на участке в асбестовской школе номер 22. Здесь утром можно было наблюдать даже небольшие очереди к кабинкам. Правда в буфете к тому времени уже все разобрали - там можно было наблюдать только ценники от булочек. С соблюдением ковидных мер и выдачей подарочных карточек пенсионерам тоже проблем не возникло.

Фото: Ирина Порозова

Многие наблюдатели приходят на участок не зная полный перечень кандидатов, которые избираются от их округа. Мы наблюдали за тем, как долго некоторые избиратели изучали списки перед тем, как отправиться к кабинкам. Но были и другие примеры.

- Я называю себя ответственным и неравнодушным гражданином и считаю, что нужно проявлять свою гражданскую позицию, - рассказывает женщина, пришедшая на участок (свое имя она называть отказалась). - В тех условиях, в которых мы живем, многое зависит от избранной власти. Вообще стараюсь всегда ходить на выборы. Есть, конечно, сомнения в том, насколько честно идут подсчеты, но выразить свою позицию все равно считаю необходимым. Перед выборами в течение долгого времени следила за кандидатами, так что, придя сюда уже знала, за кого голосовать.

Среднеуральск

Избиратели из Среднеуральска сегодня тоже на участках. Здесь можно встретить людей самого разного возраста, но большого ажиотажа нет. Помимо депутатов Госдумы и Заксобрания местные жители выбирают и депутатов думы городского округа. Любопытное наблюдение: несмотря на то, что делается всё необходимое, чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность для избирателей, некоторые члены комиссий работают с приспущенными масками.

Фото: Валерия Булатова

ГО Верхнее Дуброво

Продолжаются выборы в одном из самых маленьких муниципалитетов области. В посёлке Верхнее Дуброво работает два избирательных участка. На каждом помимо выборов в Госдуму и Законодательное собрание выбирают по пять депутатов местной думы.

Фото: Елизавета Порошина

Фото: Елизавета Порошина

Мы побывали на одном из участков, который расположился в здании соцзащиты. В пятницу здесь проголосовало больше 360 человек (около 17 процентов), в том числе – глава ГО Верхнее Дуброво Валерий Конопкин с супругой. Сегодня – немноголюдно. Избиратели, в основном, приходит по одному. Пожилые верхнедубровцы на выходе получают от работников избирательной комиссии поздравления с Днём пенсионера и подарочные карты.

На участках дежурят представители разных партий. Сегодня помимо них на участки с проверкой приезжал один из кандидатов в депутаты Законодательного собрания. Нарушений не нашёл.

Лобва

Немноголюдно и на участках в посёлке Лобва Новолялинского ГО. Всего их в посёлке – шесть. Наш корреспондент заглянул на участок, расположенный на втором этаже в Лобвинском центре культуры и спорта. Как рассказала председатель комиссии Ольга Рахимова, подарочные карты для пенсионеров стали для них не единственным новшеством. Теперь на их участке включён видеорегистратор, он ведёт запись круглосуточно с 7:00 17 сентября.

- Явка на участке составляет примерно 18%, в целом по посёлку явка в первый день, как и по области, составила около 20%. Все три дня проходят выезды на дом членов комиссии и наблюдателей по заявкам. С собой у них есть аудиобюллетени для слабовидящих. На аудио кратко перечисляются все кандидаты, указанные в распечатанном бюллетене. Все члены комиссии прошли обучение перед выборами, они сертифицированы и практически все вакцинированы (прививок нет только у тех, у кого есть медотвод). Молодёжи на участке было пока немного», - рассказала «ОГ» председатель УИК №629 Ольга Рахимова.

Село Новоалексеевское

Между тем, на участке в селе Новоалексеевское Первоуральского ГО нашему корреспонденту продемонстрировали ноу-хау. Как рассказала председатель участковойкомиссии Мария Пехова, на их участке тестируют проект «Антипровокатор».

- Другими словами он называется «стопдубль», - пояснила она. – С помощью специальной программы мы проверяем каждого избирателя. Если система показывает, что он пока нигде не проголосовал – мы выдаём ему бюллетень. Пока таких провокаторов на нашем участке не было.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Цифры По последним данным во всех 18 муниципалитетах явка составила от 16 до 29,98%. Активно жители голосуют: в Таборинском муниципальном районе (29,98% - на 12:00 18 сентября),

в Нижнем Тагиле (28% - на 12:00 18 сентября),

Верхнесалдинский ГО (24%),

в Каменском ГО (24,%. 27,13% - на 12:00 18 сентября).

в Камышловском ГО (21,9%),

ГО Нижняя Салда (21,8%),

ГО Богданович (21,2%),

ГО Верхний Тагил (23,4%),

Ачитский ГО (23,9%),

Алапаевский ГО (19%),

ГО Сухой Лог (19,5%),

Невьянский ГО (19,28%) Серьезных нарушений в муниципалитетах не выявлено.