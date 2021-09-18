Явка на выборах в Свердловской области к 15:00 второго дня составила 27,93%

Активность избирателей к середине второго дня упала. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжаются трёхдневные выборы. Явка к середине второго дня голосования составила 27,93%.

Такие данные за 15:00 18 сентября предоставил региональный избирком.

В Нижнем Тагиле к полудню явка составила 28%. По славам главы города, накануне проголосовала большая часть избирателей. Сегодня идут в основном пенсионеры, которые привыкли голосовать в выходные. Или те, кто вчера был на работе.

Активнее всего голосуют в Таборинском муниципальном районе, здесь свой выбор сделали уже 29,98% избирателей. Серьезных нарушений в муниципалитетах не выявлено.

Как отметил сопредседатель ЦОН Александр Левин, наш регион входит в десятку регионов по явке избирателей.

Напомним, корреспонденты "Областной газеты" побывали на избирательных участках разных муниципалитетов Свердловской области. По их наблюдениям, сегодня желающих проголосовать меньше, чем вчера.