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18 сентября 2021, 18:37

Новый тренд? На выборах впервые голосуют молодожёны

Фото: телеграмм-канал ЦОН Свердловской области

Фото: телеграмм-канал ЦОН Свердловской области

Впервые на избирательные участки в Свердловской области и других регионов страны пришли молодожёны. Ситуация объяснима: на этих выборах россияне могли отдать свой голос в пятницу и субботу - в дни, когда традиционно проводятся свадьбы. И если раньше пресс-службы органов власти и избиркомов активно рассказывали про тех, кто приходит на участки впервые, то сейчас всё чаще можно встретить сообщения о "свадьбах на выборах". 

Например, в пятницу в официальном телеграмм-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области опубликовали фотографию из Ирбита. Девушка в свадебном платье пришла проголосовать на участок во Дворце культуры В.К. Костевича в Ирбите. 

Аналогичные кадры из Серова опубликованы в Инстаграме Свердловской области. На этот раз молодожёны пришли проголосовать вместе. 

Истории с молодожёнами на участках повторяются и в других регионах. Например, сегодня о том, что на один из участков Нягани пришли молодожёны Евгений и Ольга Кочины, рассказали в местной администрации. Члены избирательной комиссии поздравили жениха и невесту и подарили им букет цветов. 

Напомним, завтра 19 сентября - последний день голосования. Адрес своего избирательного участка можно узнать:

  • в разделе «Мои выборы» личного кабинета на сайте Госуслуг;
  • в информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному номеру: 8 800 200–00–20 (бесплатно по России);
  • на официальном сайте ЦИК России.

Областная газета Свердловской области

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