Новый тренд? На выборах впервые голосуют молодожёны

Фото: телеграмм-канал ЦОН Свердловской области

Впервые на избирательные участки в Свердловской области и других регионов страны пришли молодожёны. Ситуация объяснима: на этих выборах россияне могли отдать свой голос в пятницу и субботу - в дни, когда традиционно проводятся свадьбы. И если раньше пресс-службы органов власти и избиркомов активно рассказывали про тех, кто приходит на участки впервые, то сейчас всё чаще можно встретить сообщения о "свадьбах на выборах".

Например, в пятницу в официальном телеграмм-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области опубликовали фотографию из Ирбита. Девушка в свадебном платье пришла проголосовать на участок во Дворце культуры В.К. Костевича в Ирбите.

Аналогичные кадры из Серова опубликованы в Инстаграме Свердловской области. На этот раз молодожёны пришли проголосовать вместе.

Истории с молодожёнами на участках повторяются и в других регионах. Например, сегодня о том, что на один из участков Нягани пришли молодожёны Евгений и Ольга Кочины, рассказали в местной администрации. Члены избирательной комиссии поздравили жениха и невесту и подарили им букет цветов.