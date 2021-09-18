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18 сентября 2021, 21:50

Явка по итогам второго дня голосования в Свердловской области составила 32,34%.

Избирательные участки в воскресенье откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Фото: Алексей Кунилов

Избирательные участки в воскресенье откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов. Фото: Алексей Кунилов

За два дня свои голоса отдали 32,34% избирателей в Свердловской области. Завтра, 19 сентября, начнётся заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания.

Избирательные участки в воскресенье откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00, после чего начнётся подсчёт голосов.

"Обобщена информация об  избирателях, получивших избирательные бюллетени. В Свердловской области 18 сентября 2021 года к 15 часов проголосовали 27,93% избирателей. К 20 часам - 32,34%", - говорится в сообщении Избирательной комиссии Свердловской области.

По итогам первого дня голосования явка в регионе составляла 20,04%.

В целом по России на 15:00 по мск проголосовали 25,64% избирателей. Максимальная активность была зафиксирована в Туве - явка 56,14%, минимальная - в Калининградской области - 14,48%.

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Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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