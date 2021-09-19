Завершается приём заявлений для голосования на дому

Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале продолжаются выборы. Избирателям, которые по уважительной причине (например, по состоянию здоровья, из-за инвалидности или необходимости ухаживать за близкими) не могут прийти на избирательный участок, доступно голосование на дому.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо письменно, лично, по телефону или через родственников обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Как напомнили в облизбиркоме, это можно сделать до 14:00 сегодня, 19 сентября. С 9 по 14 сентября россияне также могли подать заявление о голосовании на дому через портал Госуслуг.

К тем, кто подал такое заявление, в заранее оговоренное время придут члены УИК с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.