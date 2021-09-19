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Политика / Политика Свердловской области
19 сентября 2021, 11:37

Свердловские политики продолжают приходить на избирательные участки. Некоторые - с семьями

Сенатор Аркадий Чернецкий проголосовал в субботу. На участок пришёл один, но пообещал, что супруга проголосует в воскресенье. Фото: Алексей Кунилов

Сенатор Аркадий Чернецкий проголосовал в субботу. На участок пришёл один, но пообещал, что супруга проголосует в воскресенье. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области идёт последний день выборов депутатов Госдумы, Заксобрания и муниципальных дум. Как уже писала "Облгазета", многие известные в регионе политики отдали свой голос ещё в пятницу. Но и сегодня представители политических партий продолжают приходить на свои участки. Некоторые делают это вместе со своими семьями. 

Ещё в пятницу на свой участок в екатеринбургской школе №69 пришёл лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. Проголосовать он пришёл вместе с супругой Светланой, сыном и младшей дочкой. Он рассказал, что его старшая дочка в этом году проголосует впервые, но на другом участке - девушка учится в МГУ. 

Фото: Павел Ворожцов

Политик каждый год старается прийти на выборы вместе со своей семьёй - в архивах журналистов накопилось немало фотографий, которые это подтверждают. Например, эту мы публиковали, когда рассказывали о ходе выборов в 2016 году - тогда свердловчане также выбирали депутатов Госдумы и Законодательного собрания. 

Фото: Из личного архива Виктора Шептия

Вчера проголосовал лидер свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг. Судя по фото в соцсетях, на участок он также пришел с семьёй. 

Фото: Из личного архива Александра Каптюга

Вместе с супругой Викторией в воскресенье на участок в школу №17 в Екатеринбурге пришёл лидер свердловских коммунистов АлександрИвачёв. Журналистам он рассказал, что внимательно следит за выборами и видит, сколько людей удалось мобилизовать на участки благодаря трёхдневному голосованию. 

Фото: Алексей Кунинов

В воскресенье проголосовал и лидер свердловских справедливороссов Андрей Кузнецов. Он пришёл на участок в гимназию №9 один. Но рассказал, что многие его знакомые сегодня с настроением идут голосовать. 

Фото: Павел Ворожцов

Также сегодня вместе с дочкой на участок пришла глава свердловского ОНФ ЖаннаРябцева. Она рассказала, что всегда ходит голосовать с семьей, а дочке очень нравится выпечка, которую продают на участках.

Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области
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