На участках в Екатеринбурге стали заканчиваться подарочные карты для пенсионеров

Фото: Алексей Кунилов

На участках в Екатеринбурге оказалось ограниченное количество подарочных карточек ко Дню пенсионера. Читатели "Областной газеты", которые проживают в микрорайоне ЖБИ, рассказывают, что сегодня многие приходили на участок в надежде получить карточку, а уходили с пустыми руками.

- Я голосовала в школе №164. Многие подходили к членам избирательной комиссии с вопросами. Нам выдали бланки заявлений, где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной благотворительный фонд на Большакова, 105, - рассказала читательница.

О похожем случае в Заречном микрорайоне Екатеринбурга пишут другие свердловские СМИ.

В благотворительном фонде "Областной газете" сообщили, что спрос на карты среди уральцев оказался ажиотажным, большая часть карточек была выдана в пятницу и субботу.

- Ажиотаж среди пенсионеров превзошел все наши прогнозы. У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается, - сообщили в фонде.

Оперативно прояснить ситуацию, что в фонде будут делать с заявлениями тех пенсионеров, которым карточки не досталось, не удалось.