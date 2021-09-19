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19 сентября 2021, 13:13

На участках в Екатеринбурге стали заканчиваться подарочные карты для пенсионеров

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

На участках в Екатеринбурге оказалось ограниченное количество подарочных карточек ко Дню пенсионера. Читатели "Областной газеты", которые проживают в микрорайоне ЖБИ, рассказывают, что сегодня многие приходили на участок в надежде получить карточку, а уходили с пустыми руками. 

- Я голосовала в школе №164. Многие подходили к членам избирательной комиссии с вопросами. Нам выдали бланки заявлений, где нужно было указать свои паспортные данные и адрес. Эти бланки обещали отправить в Свердловский областной благотворительный фонд на Большакова, 105, - рассказала читательница. 

О похожем случае в Заречном микрорайоне Екатеринбурга пишут другие свердловские СМИ. 

В благотворительном фонде "Областной газете" сообщили, что спрос на карты среди уральцев оказался ажиотажным, большая часть карточек была выдана в пятницу и субботу. 

- Ажиотаж среди пенсионеров превзошел все наши прогнозы. У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается, - сообщили в фонде. 

Оперативно прояснить ситуацию, что в фонде будут делать с заявлениями тех пенсионеров, которым карточки не досталось, не удалось. 

Областная газета Свердловской области

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