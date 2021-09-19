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19 сентября 2021, 14:30

В Свердловской области за два часа работы избирательных участков явка повысилась на 3,26%

Наблюдатели у урны

На участков сегодня - малолюдно. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжают работу избирательные участки на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. С 10:00 до 12:00 19 сентября на участки пришли ещё 3,26% избирателей.

По данным на 12:00, явка на выборах в Свердловской области составила 36,87%, сообщает региональный избирком. К 10:00 этого же дня явка составляла 33,61%.

Сегодня заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Избирательные участки завершат работу в 20:00. После этого начнётся подсчёт голосов.

Напомним, по данным на 10:00 самые высокие показатели демонстрируют ЗАТО Свободный (64 %), Пелым (56%) и Камышлов (54 %). В Екатеринбурге явка - ниже среднеобластной. Самую высокую явку демонстрирует Ленинский район Екатеринбурга (29,33%), самую низкую - Верх-Исетский (26%). 

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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