В Свердловской области за два часа работы избирательных участков явка повысилась на 3,26%

На участков сегодня - малолюдно. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области продолжают работу избирательные участки на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. С 10:00 до 12:00 19 сентября на участки пришли ещё 3,26% избирателей.

По данным на 12:00, явка на выборах в Свердловской области составила 36,87%, сообщает региональный избирком. К 10:00 этого же дня явка составляла 33,61%.

Сегодня заключительный день трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Избирательные участки завершат работу в 20:00. После этого начнётся подсчёт голосов.

Напомним, по данным на 10:00 самые высокие показатели демонстрируют ЗАТО Свободный (64 %), Пелым (56%) и Камышлов (54 %). В Екатеринбурге явка - ниже среднеобластной. Самую высокую явку демонстрирует Ленинский район Екатеринбурга (29,33%), самую низкую - Верх-Исетский (26%).