Как работают временные участки на выборах в Свердловской области?

Помимо штатных избирательных участков в Свердловской области можно проголосовать на временных избирательных участках. Находятся они в помещениях больниц, в СИЗО, на железнодорожном вокзале и в здании аэропорта. Всего их в Свердловской области - 38.

Сегодня наш корреспондент побывал на участке в здании аэропорта. Найти его оказалось непросто. Но как выяснилось, это не помешало достаточно высокой явке избирателей на участок. Как сообщил председатель участковой комиссии Александр Якимов, уже проголосовали 60 процентов от числа избирателей, которые должны были прийти на участок. Общее количество избирателей, которых ждёт комиссия, он называть не стал.

- У нас могут проголосовать люди, которые подали заявления по месту нахождения, - пояснил он. - Участок работает для удобства пассажиров, работников аэропорта "Кольцово" и расположенных неподалёку предприятий.

Когда наш корреспондент приехал на участок в аэропорт "Кольцово", там голосовал председатель участковой комиссии Александр Якимов. Фото: Алексей Кунилов

Аналогичным образом работает участок, расположенный в здании железнодорожного вокзала. Его можно легко найти по указателям после того, как попадаешь на привокзальную территорию и проходить турникеты. В пятницу, когда на этом участке побывал корреспондент "Областной газеты", желающих проголосовать было немного. Но среди них неожиданно для нас оказался начальник Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Александр Востриков.

Фото: Павел Ворожцов

Члены избирательных комиссий рассказали, что количество бюллетеней, которые получает человек, зависит от места его прописки. Если на участке голосуют екатеринбуржцы - они получают по два бюллетеня с кандидатами и партиями, которые избираются в Госдуму, и ещё два - по выборам в Заксобрание. Если на участок приходит житель другого региона, который подал необходимые заявления для голосования по месту нахождения, то он получает только один бюллетень - со списком партий в Госдуму.

Так выглядит участок в здании железнодорожного вокзала. Фото: Павел Ворожцов

Отметим, в Екатеринбурге временные избирательные участки также находятся в помещениях 16 медучреждений. В их числе городские больницы №20 и 24, 40, Противотуберкулёзный диспансер, Свердловский Онкодиспансер, Уральский институт кардиологии, Окружной военный госпиталь. В некоторых из них проголосовать смогут только пациенты, которые в настоящий момент лежат в стационаре. Например, так сегодня работает временная участковая комиссия в ЦГБ №7.

При этом, как ранее сообщала "Областная газета", пациенты с коронавирусом проголосовать на выборах не смогут. Во-первых, существуют определённые правила для того, чтобы попасть в коронавирусные отделения, доступ туда ограничен. Во-вторых, многие пациенты находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, что избирательные участки в Свердловской области закроются в 20:00.