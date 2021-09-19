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19 сентября 2021, 16:07

Татьяна Мерзлякова показала иностранным наблюдателям образцовые участки в Сысертском ГО

Сегодня мобильная группа ЦОНа удостоверилась в хорошо организованной работе участков в Сысертском ГО. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня мобильная группа ЦОНа удостоверилась в хорошо организованной работе участков в Сысертском ГО. Фото: Алексей Кунилов

Продолжает свою работу Центр общественного наблюдения. Сегодня утром мобильная группа ЦОНа отправилась на участки, расположенные в Сысертском городском округе. 

Татьяна Мерзлякова вместе с общественными и международными наблюдателями побывали на участках в посёлках Первомайский и Октябрьский, а также на участке в Сысерти. Последний расположен в местном Дворце культуры. Видимо поэтому на участке - одном из немногих в нашей области - сохраняется ощущение праздника. Местные коллективы сегодня даже организовали концерт для избирателей. 

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Как рассказала "ОГ" председатель участковой комиссии Наталья Воровина, к моменту нашего приезда на её участке проголосовало 913 человек (за пятницу, субботу и за первые 4 часа работы участка в воскресенье). Наиболее активно избиратели шли голосовать в пятницу. Мы поинтересовались, хватает ли пенсионерам подарочных карточек (на участках Екатеринбурга они, напомним, начали заканчиваться). Председатель комиссии заверила, что карточек на её участке - в достатке. 

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Мобильная группа, побывавшая на участках удостоверилась, что всё проходит в штатном режиме и нарушений нет. Сама Татьяна Мерзлякова отметила хорошо организованную работу местных участковых комиссий. 

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Областная газета Свердловской области

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