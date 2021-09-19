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19 сентября 2021, 16:20

Явка на выборах на Среднем Урале уже больше, чем в 2016 году

Сегодня утром на участках было немноголюдно. Днём желающих проголосовать было больше. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня утром на участках было немноголюдно. Днём желающих проголосовать было больше. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский избирком опубликовал данные по явке в Свердловской области на 15:00 - она превысила 42 процента. Это уже больше, чем на прошлых крупных выборах, в 2016 году - тогда на участки пришли 41,25 процента избирателей. 

Представители политических партий и мэры уже отмечали, что на высокую явку избирателей повлияла возможность прийти на участки не только в воскресенье, но и в пятницу и субботу. Возможность проголосовать в будний день у свердловчан появилась впервые - ей воспользовались 20 процентов избирателей региона. 

Кроме того, очевидно, что для многих представителей старшего поколения дополнительной мотивацией прийти на участки стали подарочные карточки, которые вручались им в качестве подарка на День пенсионера. Уже сегодня на отдельных участках карточки стали заканчиваться

Напомним, избирательные участки в Свердловской области закроются через три с половиной часа. 

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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