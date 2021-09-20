Свердловские единороссы по итогам выборов потеряли два одномандатных округа в Заксобрание области

В реготделении "Единой России" подвели предварительные итоги выборов в Законодательное собрание. Как сообщил на пресс-конференции секретарь реготделения Виктор Шептий, партийцы выиграли в 23 из 25 избирательных округах.

Оставшиеся два округа достались КПРФ. Как написал в соцсетях лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв, члены партии стали победителями в Чкаловском и Кировградском одномандатных округах.

Виктор Шептий отметил, что фракция "Единой России" останется "фракцией подавляющего большинства". Но её персональный состав обновится примерно на половину.