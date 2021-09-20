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Политика / Политика Свердловской области
20 сентября 2021, 14:07

Свердловские единороссы по итогам выборов потеряли два одномандатных округа в Заксобрание области

В реготделении "Единой России" подвели предварительные итоги выборов в Законодательное собрание. Как сообщил на пресс-конференции секретарь реготделения Виктор Шептий, партийцы выиграли в 23 из 25 избирательных округах. 

Оставшиеся два округа достались КПРФ. Как написал в соцсетях лидер свердловских коммунистов Александр Ивачёв, члены партии стали победителями в Чкаловском и Кировградском одномандатных округах. 

Виктор Шептий отметил, что фракция "Единой России" останется "фракцией подавляющего большинства". Но её персональный состав обновится примерно на половину. 

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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