В Свердловской области явка на выборах превысила 48%

"Единая Россия" набрала почти 35% голосов в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов.

Секретарь свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий заявил, что явка уральцев на голосование по выборам в Госдуму и региональное Заксобрание составила более 48%. Лидерство удерживает партия "Единая Россия".

"На данный момент, пускай ещё нет 100% загрузки бюллетеней, "Единая Россия" показывает результат около 35% по всем видам выборов - и по Госдуме, и по Заксобранию", - заявил он на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, по одномандатным округам Свердловской области избирались семь кандидатов от партии - все они выиграли. Кроме того, на данный момент на выборах в органы местного самоуправления примерно 67% голосов были отданы также за единороссов.

Во время пресс-конференции в ЦОН Свердловской области председатель избирательной комиссии региона Владимир Русинов сообщил, что на выборах депутатов в Госдуму голоса подсчитаны на 2485 из 2629 участков.

"По итогам этих подсчётов, первое место занимает «Единая Россия», набравшая 34,72% голосов. Также в пятерку лидеров входят КПРФ (21,36%), «Справедливая Россия - Патриоты За правду!» (12,77%), ЛДПР (8,74%) и «Новые люди» (8,04%). Остальные партии не проходят 5-процентный порог", - сказал Владимир Русинов.

Напомним, что "Областная газета" ведёт онлайн-трансляцию результатов выборов с более подробными сведениями о выборах по всей России.