Когда будут известны имена всех избранных в регионе депутатов Госдумы и Заксобрания?

Право участвовать в распределении мест получают представители пяти партий, преодолевших пятипроцентный порог числа голосов. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду!» и «Новые люди». Фото: ЦИК РФ

На Среднем Урале уже названы имена тех, кто был избран депутатами Госдумы и Законодательного собрания в одномандатных округах. Сейчас свердловчане гадают, кто из кандидатов, включённых в списки партий, получит мандаты в этих органах власти. Решение о распределении мандатов в Госдуму между партиями и регионами в ближайшее время примет Центральная избирательная комиссия РФ. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, окончательные итоги голосования планируют подвести в пятницу.

Напомним, по одномандатным округам в нижнюю палату федерального парламента проходят выдвинутые «Единой Россией» Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Константин Захаров, Максим Иванов, Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин. Остальные места будут распределяться в зависимости от количества голосов, отданных за партии.

Пополнить ряды представителей Свердловской области в Госдуме смогут представители пяти партий, достигших пятипроцентного порога голосов – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду!» и «Новые люди». Количество мандатов, которые предоставят каждой из них, в соответствии со ст. 89 закона о выборах депутатов Госдумы высчитывается по специальной методике.

Чтобы вычислить количество мандатов, которые достанутся, например, «Единой России»:

нужно взять число голосов за эту партию в стране

и разделить на число, которое получается в результате деления количества голосов за все партии, проходящие в Госдуму, на 225.

Целая часть числа, которое получится при вычислениях, равна числу мандатов. «Единая Россия», по нашим расчётам, получает около 120 мандатов.

В первую очередь мандаты получают кандидаты из общефедерального списка (у «ЕР» в него, напомним, входят пять человек – федеральные министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главврач Коммунарки Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелёва и детский омбудсмен Анна Кузнецова). Если кто-то из них отказывается от мандата (а в случае со списком «ЕР» это вероятно), оставшиеся места в Госдуме распределяются между региональными списками.

По нашим расчётам, свердловские единороссы, скорее всего, получат два мандата. Больше всего шансов занять эти места у лидеров партийного списка по региональной группе – губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и депутата Государственной думы Павла Крашенинникова. Однако после публикации официальных результатов они имеют право отказаться от мандата и передать его следующим по списку. Это руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева и вице-губернатор Сергей Бидонько. Последний сможет получить кресло депутата только если от мандата откажутся одновременно и Евгений Куйвашев, и Павел Крашенинников, что, впрочем, маловероятно.

КСТАТИ Итоги выборов в Законодательное собрание утверждает Избирательная комиссия Свердловской области. После этого соответствующие документы будут официально опубликованы. Затем кандидаты, избранные депутатами по единому избирательному округу, в течение пяти дней со дня получения извещения могут отказаться от депутатского мандата. Для этого в облизбирком им необходимо подать соответствующее письменное заявление. В этом случае депутатский мандат передаётся следующему в списке. Вручение депутатских удостоверений происходит на заседании облизбиркома. Затем следует регистрация избрания депутатов Законодательного собрания Свердловской области по единому избирательному округу.

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