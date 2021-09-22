Опубликован список избранных депутатов Заксобрания Свердловской области по единому округу

Выборы депутатов в Госдуму и в Заксобрание Свердловской области проходили три дня - с 17 по 19 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Свердловский избирком представил результаты выборов депутатов Законодательного собрания по единому округу. Опубликован список избранных депутатов от партий.

Результаты были утверждены на заседании областной Избирательной комиссии 22 сентября.

"Выборы признаны состоявшимися и действительными. Полный текст постановления будет опубликован на сайте Избирательной комиссии Свердловской области", - сообщили в Свердловском избиркоме.

В списке значатся 25 фамилий. "Единую Россию" в новом созыве Заксобрания представят 10. Сейчас в списке числятся, в том числе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (общеобластная часть, номер 1), сенатор РФ, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий (общеобластная часть, номер 2), первый замгубернатора Александр Высокинский (общеобластная часть, номер 3), председатель регионального парламента Людмила Бабушкина (Богдановичская территориальная группа), вице-губернатор Сергей Бидонько (Краснотурьинская территориальная группа) и другие.

В свердловское Заксобрание по спискам также проходят 7 членов партии КПРФ, 4 избранных депутата от "Справедливой России - За правду", по 2 - от ЛДПР и партии "Новые люди". Окончательные результаты будут известны в пятницу. Опубликованный ниже список может измениться. Напомним, что по итогам выборов ранее стало известно, что областной парламент будет пятипартийный.

Всего в Заксобрание входят 50 депутатов, половина из них избирается по одномандатным избирательным округам. 21 сентября Свердловский избирком представил итоги выборов свердловских депутатов по одномандатным округам.

Напомним, что в трёхдневном голосовании - с 17 по 19 сентября поучаствовали 47,82% избирателей в Свердловской области. "Облгазета" следила за подсчётом голосов в режиме онлайн в течение суток. "Единая Россия" победила по единому округу с 35,56% голосов. За "ЕР" отдано более 556 тысяч голосов. Результат оказался на 4,69% меньше, чем на выборах в 2016 году. Партия КПРФ получила 22,98% голосов, "Справедливая Россиия - За Правду" - 14,5%, ЛДПР - 9,35%. Партия "Новые люди" отстала ненамного от ЛДПР, у неё 9,19% голосов.

Фото: Свердловский избирком

Фото: Свердловский избирком