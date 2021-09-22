Кто из свердловских депутатов Госдумы и Заксобрания останется без мандатов?

Некоторым депутатам придётся попрощаться со своими мандатами. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале продолжают обсуждать итоги выборов в Государственную думу и Законодательное собрание области. Предварительные данные говорят о том, что в новом созыве нижней палаты федерального парламента не досчитаются трёх депутатов прошлого созыва. А в новом созыве состав ЗССО обновится наполовину.

Пока на Среднем Урале началось только распределение мандатов депутатов Законодательного собрания. Вчера облизбирком утвердил результаты выборов по единому избирательному округу (постановление опубликовано в полной версии «ОГ»). Понятно, что эти данные ещё не раз придётся корректировать. Очевидно, от мандатов откажутся губернатор Евгений Куйвашев и замгубернатора Алексей Шмыков, лидер свердловских справедливороссов Андрей Кузнецов имеет высокие шансы на прохождение в Госдуму. Кроме этого, Законодательное собрание должно направить своего представителя в Совет Федерации: ранее этот пост доверяли Аркадию Чернецкому, но существующие слухи о направлении в Совфед первого замгубернатора Александра Высокинского он не подтверждает и не опровергает

В таблице мы представили предварительные данные по распределению мандатов. Уже понятно, что мандаты в своих территориальных группах передадут следующим по списку Людмила Бабушкина и Виктор Шептий, победившие в своих одномандатных округах. Будут ли передавать мандаты следующим в списке вице-губернатор Сергей Бидонько и глава минобразования региона Юрий Биктуганов, неизвестно (перед выборами они отказались комментировать свои планы «ОГ»).

С высокой долей вероятности, после перераспределения мест внутри территориальных групп, останутся вакантными два мандата «Единой России», один – «Справедливой России – За Правду!» (СРЗП) и один КПРФ – в результате того, что от них откажутся лидеры общеобластного списка.

В этой ситуации остаётся в подвешенном состоянии депутатское будущее руководителя фракции «Единая Россия» в прошлом созыве ЗССО Елены Чечуновой: она идёт вторым номером в Первоуральской группе после победителя одноимённого одномандатного округа Алексея Дронова. С учётом того, что на территории её избирательного округа «Единая Россия» показала результат (35,73 процента), сопоставимый с общеобластным (35,56 процента), а на территории области есть округа с более высокими показателями, шансы на получение мандата крайне низкие.

Помимо того, что по предварительным данным остаются без мандата шесть депутатов прошлого созыва, которые участвовали в выборах (а судьба ещё четырёх решится в ближайшее время), были и те, кто на них даже не заявился – речь о 14 депутатах из всех четырёх фракций.

Что касается Госдумы: ЦИК рассчитывает утвердить итоги выборов в конце недели. Уже понятно, что без мандатов остаются депутаты прошлого созыва Андрей Ветлужских (№6 в регсписке ЕР) и Дмитрий Ионин (снял свою кандидатуру от СРЗП по Берёзовскому одномандатному округу, а по регсписку партии, как ожидается, в Госдуму пройдёт только лидер списка Андрей Кузнецов). Кроме этого, напомним, не участвовал в выборах депутат прошлого созыва от ЕР Алексей Балыбердин.

Опубликовано в №176 от 23.09.2021 под заголовком «Они проиграли выборы»