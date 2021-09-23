В Нижнем Тагиле на одном из избирательных участков аннулировали часть бюллетеней

Нескольким десяткам избирателей бюллетени по одномандатному округу выдали ошибочно. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле результаты голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области на избирательном участке №2212 в школе №30 признали недействительными. На этом участке из подсчёта исключили бюллетени по одномандатному округу.

О нарушении в Ленинскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) сообщила кандидат от «Справедливой России», лидер движения «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва. Она попросила проверить законность предоставления нескольким десяткам голосовавших избирательных бюллетеней по выборам депутатов регионального парламента.

Как рассказали «Областной газете» в избирательной комиссии Свердловской области, проверка показала, что в список избирателей по месту временного пребывания в санатории «Сосновый бор» было включено 86 человек. Из них на выборы пришли 80 человек. При этом они обладали правом голосовать за кандидатов от Нижнетагильского одномандатного округа. Аналогичным правом оставить свой голос за кандидата от Ленинского округа №20 из их числа имели право только 28 человек, но бюллетени получили все.

Бюллетени по Ленинскому округу были выданы этим избирателям ошибочно, так как они зарегистрированы в другом округе. В связи с этим было принято решение аннулировать результаты голосования по одномандатному округу на этом участке. Итоги голосования за кандидатов в депутаты Госдумы и по партийным спискам в Законодательное собрание области на этом участке отменены не будут.

Предварительные итоги голосования говорят о том, что в новом созыве состав Законодательного собрания Свердловской области обновится наполовину. Подробности читайте в материале «ОГ».