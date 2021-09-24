В Свердловской области назвали имя министра цифрового развития и связи

В конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области победил Михаил Пономарьков. Указ о его назначении на должность подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Михаил Пономарьков приступит к своим обязанностям с 27 сентября. Он стал победителем второго конкурса по отбору министра. Первый был признан несостоявшимся в июне, второй конкурс завершился 4 августа. Имя министра объявили только сегодня.
"Кандидатов на должность главы Минцифры мы искали через открытый конкурс. Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас — настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.
Михаил Пономарьков является уроженцем Новосибирска, выпускником ТюмГУ по специальности "прикладная информатика в экономике". С 2020 года он был замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области, а затем замминистра цифрового развития и связи Свердловской области. До 2020 года он работал по профилю в разных коммерческих организациях, в том числе на посту директора по развитию департамента регионального развития московской компании "Технологии проектных инвестиций".
Напомним, что Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте 2021 года. Новому ведомству полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона. И. о. главы свердловского минцифры с 16 июля был Юрий Гущин. На прошлой неделе он сообщил корреспонденту "Областной газеты", что планирует покинуть региональное правительство. Это произойдёт после вступления в должность назначенного губенатором главы министерства.
В рамках конкурса на пост министра кандидаты проходили тестирование, решали кейсы по вопросам госуправления, информационных технологий, защищали проекты с концепцией цифрового развития Свердловской области. Оценивала их экспертная комиссия, в которую вошли ректор УрФУ Виктор Кокшаров, ректор УрГЭУ Яков Силин, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова, президент УТТП Андрей Беседин и специалисты в сфере IT