В Свердловской области назвали имя министра цифрового развития и связи

С 2020 года Михаил Пономарьков был замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области, а затем замминистра цифрового развития и связи Свердловской области. Фото: департамент информполитики региона

В конкурсе на пост министра цифрового развития и связи Свердловской области победил Михаил Пономарьков. Указ о его назначении на должность подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Михаил Пономарьков приступит к своим обязанностям с 27 сентября. Он стал победителем второго конкурса по отбору министра. Первый был признан несостоявшимся в июне, второй конкурс завершился 4 августа. Имя министра объявили только сегодня.

"Кандидатов на должность главы Минцифры мы искали через открытый конкурс. Нам нужен был грамотный специалист в сфере IT и при этом опытный управленец. Его задача сейчас — настроить всю систему таким образом, чтобы современные цифровые сервисы были удобны и доступны всем: и бизнесу, и госструктурам, и всем уральцам. Я жду от Минцифры новых подходов, идей и решений", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Михаил Пономарьков является уроженцем Новосибирска, выпускником ТюмГУ по специальности "прикладная информатика в экономике". С 2020 года он был замдиректора департамента информатизации и связи Свердловской области, а затем замминистра цифрового развития и связи Свердловской области. До 2020 года он работал по профилю в разных коммерческих организациях, в том числе на посту директора по развитию департамента регионального развития московской компании "Технологии проектных инвестиций".