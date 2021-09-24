Свердловские коммунисты, победившие на выборах в Заксобрание по одномандатным округам, отказались от мандатов

Отметим, что Николай Коробейников и Олег Гордеев уже входят в список избранных депутатов Заксобрания по единому округу. Фото: сайт Свердловского областного отделения КПРФ.

Свердловское областное отделение КПРФ огласило список избранных депутатов в региональное Заксобрание от партии. Победители по Чкаловскому и Кировградскому одномандатным избирательным округам передали свои мандаты другим кандидатам.

О передаче двух мандатов стало известно во время заседания регионального избиркома 24 сентября.

"Рассмотрев заявления об отказе от получения депутатских мандатов Ивачёва Александра Николаевича (общеобластная часть, № 1), Букреева Евгения Михайловича (Кировградская территориальная группа, № 1 в группе), <...> избирательная комиссия Свердловской области признала эти мандаты вакантными и передала их Гордееву Олегу Сергеевичу (Чкаловская территориальная группа, № 1 в группе), Коробейникову Николаю Петровичу (Кировградская территориальная группа, № 2 в группе)", - пишут в официальном telegram-канале свердловского избиркома.

Отметим, что Николай Коробейников и Олег Гордеев уже входят в список избранных депутатов Заксобрания по единому округу. Согласно информации на сайте свердловского отделения КПРФ, в список вошли:

Аксёнов Игорь Владимирович;

Бачериков Григорий Александрович;

Гордеев Олег Сергеевич;

Даутов Габбас Фанзовиевич;

Исаков Тарас Мамаджанович;

Коробейников Николай Петрович;

Скоморохова Римма Вениаминовна.

Сегодня на заседании ЦИК РФ были представлены итоги выборов в Госдуму и региональные парламенты. 324 места - это 72% от общего числа мандатов - получила в нижней палате парламента партия "Единая Россия", 57 мест - КПРФ, 27 - "Справедливая Россия - За правду", 21 место - ЛДПР, 13 - партия "Новые люди". По одному мандату получили также партии "Гражданская платформа", "Родина" и "Партия роста". Ещё пять мандатов получили самовыдвиженцы.