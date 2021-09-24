В ЦУР рассказали, как решить свои проблемы с помощью соцсетей

Сейчас в штате ЦУРа работает 35 человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В свердловском Центре управления регионом подвели первые итоги работы. С момента создания единого пункта мониторинга через соцсети в него поступило 32 тысячи обращений, из которых около 30 тысяч уже рассмотрены.

Об этом в ходе недавней пресс-конференции рассказал руководитель Центра управления регионом Свердловской области Илья Захаров. По его словам, наиболее активно решить конкретные проблемы просят жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Первоуральска, Нижнего Тагила и Серова. Чаще всего жалобы, которые берутся на рассмотрение, касаются состояния дорог и тротуаров, подключения отопления в домах, вывоза мусора, уборки снега на улицах и других бытовых вопросов. В основном свердловчане публикуют сообщения об этом на своих страницах или страницах сообществ в социальной сети «ВКонтакте».

В ЦУР эти обращения поступают через специальную систему мониторинга соцсетей, которая называется «Инцидент-менеджмент». До специалистов доходят не все сообщения, а только те, которые конкретно описывают проблему.

Если человек хочет привлечь внимание властей к какой-то ситуации, он должен рассказать о том, где и когда это произошло, лучше всего называть точный адрес. В сообщении не должно содержаться оскорблений и нецензурной лексики, а аккаунт обращающегося должен быть открытым – в противном случае комментарий будет проигнорирован. Когда сообщение попадает к работникам ЦУРа, они уведомляют о нём соответствующие органы власти и контролируют ход решения проблемы. Ответ гражданину специалисты должны дать в срок до четырёх часов, если ситуация экстренная, или до девяти часов – при обычном запросе. Если ситуация требует проработки, на подготовку ответа даётся восемь дней.

– Чтобы обращение попало к нам ещё оперативнее, можно направлять его напрямую на страницу ЦУР Свердловской области ВКонтакте, – посоветовал Илья Захаров.

Он отметил, что в дальнейшем сроки рассмотрения обращений планируется сокращать. Фотографии с отчётами о проделанной работе публикуются на странице ЦУР в формате до/после под хештегом #кейсы_цур66.

Справка «ОГ» ЦУР Свердловской области открылся 24 ноября 2020 года, к работе приступил 1 декабря. Как и в других регионах, он был создан по поручению Президента РФ Владимира Путина для ускорения решения вопросов, с которыми жители обращаются к органам власти. Создание Центров управления регионами в рамках федеральной целевой субсидии курирует АНО «Диалог».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».