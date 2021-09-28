Новый созыв Заксобрания обновился на 46 процентов. Кто эти люди?

Избранные депутаты Законодательного собрания области получили свои мандаты и возможность познакомиться друг с другом. Необходимость в последнем действительно была: состав областного парламента обновился практически наполовину (на 46 процентов, если точно). Причём некоторые новички вообще пробуют себя на политическом поприще впервые.
Вручение мандатов проходило в цокольном этаже в Доме правительства. Уже за час до начала торжественного мероприятия сотрудники аппарата Заксобрания приготовили всё для регистрации избранных депутатов. Вместе с ними в холле неожиданно появилась и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была сопредседателем Центра общественного наблюдения (ЦОН) на выборах – она на вручении мандатов присутствовала в качестве гостя. Первыми зарегистрированными депутатами оказались коммунисты Тарас Исаков, Евгений Букреев и Габбас Даутов, а также один из старожилов свердловской политики Евгений Зяблицев.
К тому моменту, когда холл начал ощутимо заполняться депутатами, членами избирательных комиссий и журналистами, прибыла обновлённая фракция «Справедливой России – За Правду» (СРЗП). Во главе группы гордо вышагивал экс-депутат ЗССО Армен Карапетян, который не доработал прошлый созыв из-за нарушений в декларации о доходах. Но в разговоре с «Облгазетой» он сказал, что пока не знает, возглавит ли фракцию СРЗП, а на шквал вопросов остальных журналистов и вовсе заявил, что они с коллегами «пришли сюда не блокироваться или разблокироваться, а работать».
В какой-то момент сотрудники аппарата Заксобрания начали перешёптываться: «Смотрите, Зайченко пришёл». На лестнице, ведущей в холл, стоял в кедах и спортивных штанах растерянный лидер списка «Новых людей» и смотрел на толпу. Кажется, Иван до сих пор не осознал, что стал депутатом. В итоге его зарегистрировали, выделили маску, которой у него не было, и показали, как пройти в зал.
Перед вручением мандатов председатель облизбиркома Владимир Русинов сообщил, что вручением мандатов завершается масштабная избирательная кампания, а потом долго и подробно рассказывал, как она была организована. Он напомнил о работе наблюдателей и ЦОНа, отметил, что на выборах работали почти 26 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Поблагодарил за помощь глав территорий, правительство и персонально губернатора Евгения Куйвашева.
Сам глава региона отметил, что выборы прошли честно и легитимно. Регион показал одну из самых высоких явок в России, а «Единая Россия» подтвердила, что пользуется убедительной поддержкой свердловчан.
– Уважаемые депутаты, у нас впереди большая работа, – обратился к ним губернатор. – Предстоит сформировать областной бюджет. В нём обязательно должны найти отражение запросы избирателей, прозвучавшие во время кампании. От того, как мы исполним наказы избирателей, зависит развитие нашей области.
Наконец началось вручение мандатов. Все избранные депутаты по очереди выходили в середину зала (за исключением почему-то отсутствовавших на церемонии Виктора Бабенко и Александра Высокинского). Тем, кто был избран в Законодательное собрание по спискам, удостоверения вручал сам Владимир Русинов. Одномандатникам документы вручали председатели территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных. Когда очередь дошла до Вячеслава Вегнера (он, напомним, обогнал своего конкурента от КПРФ в округе Эдвальда Вагнера всего на несколько процентов), он был так искренне рад происходящему, что обнял председателя Белоярской ТИК Елену Собянину. По залу прокатился гул умиления, а некоторые коллеги даже взяли приём на вооружение.
В свою очередь, коммунист Александр Ивачёв, который опередил в одномандатном округе конкурента-единоросса Валерия Савельева, первым делом решил пожать руку сидевшему в президиуме губернатору. А вышедший вслед за ним лидер свердловских единороссов Виктор Шептий к Евгению Куйвашеву не подошёл. Получив удостоверение, он отчеканил: «Спасибо, работаем!»
В завершение председатель прошлого созыва Заксобрания Людмила Бабушкина сообщила, что первое заседание Заксобрания состоится 8 октября и призвала коллег отодвинуть политические амбиции, чтобы более эффективно работать на благо родной Свердловской области.
Но, как оказалось, наш регион не является родным для двух новых депутатов – коммунист Тарас Исаков в документах в избиркоме указал, что сейчас живёт в Салехарде, а руководитель свердловского отделения «Новых людей» Рант Агаджанян – в Краснодарском крае. Оба обещали «Облгазете» в ближайшее время официально переехать в Свердловскую область.
Кто попал в новый созыв Законодательного собрания Свердловской области?
Имя и фамилия
Срок*
Чем занимался на момент выборов
«Единая Россия» (33 мандата)
Альберт Абзалов
5
Депутат ЗССО, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству
Владимир Анисимов
2
Депутат ЗССО
Виктор Бабенко
2
Депутат ЗССО, председатель правления Свердловской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Людмила Бабушкина
6
Председатель ЗССО
Вячеслав Брозовский
2
Депутат ЗССО, гендиректор ГК Brozex
Вячеслав Вегнер
3
Депутат ЗССО
Александр Высокинский
1
Первый заместитель губернатора области
Алексей Дронов
2
Депутат ЗССО, бывший управляющий директор ПНТЗ
Дмитрий Жуков
2
Депутат ЗССО
Михаил Зубарев
3
Депутат ЗССО
Евгений Зяблицев
3
Депутат ЗССО
Сергей Карякин
1
Автогонщик
Михаил Клименко
2
Заместитель председателя ЗССО
Михаил Копытов
1
Председатель «Союза животноводов Урала»
Алексей Коробейников
3
Депутат ЗССО
Валентин Лаппо
2
Депутат ЗССО, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике
Вячеслав Малых
1
Депутат думы Нижнего Тагила, гендиректор ООО «Нижнетагильский холодильник»
Виктор Маслаков
2
Заместитель председателя ЗССО, основатель фонда «Добрососедство»
Сергей Мелёхин
1
Депутат думы Екатеринбурга
Сергей Никонов
3
Депутат ЗССО, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды
Вячеслав Погудин
3
Депутат ЗССО, председатель комитета по соцполитике
Владимир Радаев
2
Депутат ЗССО
Владимир Рощупкин
2
Депутат ЗССО, исполнительный директор Уралвагонзавода
Владимир Рябцун
1
Директор Технологического института НИЯУ МИФИ, депутат думы Нижнетуринского ГО
Александр Серебренников
6
Депутат ЗССО, гендиректор группы фармацевтических компаний «Радуга»
Владимир Смирнов
2
Депутат ЗССО, владелец ТЦ «Омега» в Екатеринбурге
Пётр Соколюк
2
Депутат ЗССО, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам
Анна Соломеина
1
Директор по персоналу АО «РУСАЛ Урал»
Евгений Старков
1
Сотрудник администрации Арамильского ГО
Елена Трескова
4
Депутат ЗССО
Виктор Шептий
5
Первый заместитель председателя ЗССО, секретарь реготделения «Единой России»
Аркадий Чернецкий
1
Сенатор Совета Федерации
Виктор Якимов
6
Заместитель председателя ЗССО
КПРФ (9 мандатов)
Игорь Аксёнов
2
Депутат ЗССО
Григорий Бачериков
1
Эксдиректор департамента госзаказа Ярославской области, точных данных о месте работы на момент выборов нет
Евгений Букреев
1
Директор школы №3 в Кировграде
Олег Гордеев
1
Депутат думы Екатеринбурга
Габбас Даутов
1
Сотрудник Качканарского ГОКа, депутат думы Качканарского ГО
Александр Ивачёв
2
Депутат ЗССО, первый секретарь обкома КПРФ
Тарас Исаков
1
Эксзамкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ, точных данных о месте работы на момент выборов нет
Николай Коробейников
1
Пенсионер
Римма Скоморохова
1
Депутат думы Екатеринбурга
«Справедливая Россия – За Правду» (4 мандата)
Агарон Варданян
1
Предприниматель
Армен Карапетян
3
Предприниматель, эксдепутат ЗССО (был лишён мандата в середине работы созыва за нарушения в декларации о доходах)
Екатерина Есина
1
Эксзамминистра здравоохранения региона, точных данных о месте работы на момент выборов нет
Наталья Ибрагимова
1
Точных данных о месте работы на момент выборов нет
ЛДПР (2 мандата)
Александр Капчуг
1
Депутат думы Асбеста, координатор свердловского отделения ЛДПР
Леонид Хаютин
1
Врач акушергинеколог
«Новые люди» (2 мандата)
Рант Агаджанян
1
Руководитель свердловского регионального отделения партии «Новые люди»
Иван Зайченко
1
Основатель ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт»
- Опубликовано в №180 от 29.09.2021 под заголовком «Новый созыв Заксобрания»