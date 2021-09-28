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Политика / Политика Свердловской области
28 сентября 2021, 19:30

Новый созыв Заксобрания обновился на 46 процентов. Кто эти люди?

депутаты Заксобрания Свердловской области

Вчера избранные депутаты Законодательного собрания получили свои мандаты. Рассказываем, кто эти люди и как нынешний созыв областного парламента изменился по сравнению с предыдущим. Фото: Галина Соловьёва

Избранные депутаты Законодательного собрания области получили свои мандаты и возможность познакомиться друг с другом. Необходимость в последнем действительно была: состав областного парламента обновился практически наполовину (на 46 процентов, если точно). Причём некоторые новички вообще пробуют себя на политическом поприще впервые.

Вручение мандатов проходило в цокольном этаже в Доме правительства. Уже за час до начала торжественного мероприятия сотрудники аппарата Заксобрания приготовили всё для регистрации избранных депутатов. Вместе с ними в холле неожиданно появилась и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая была сопредседателем Центра общественного наблюдения (ЦОН) на выборах – она на вручении мандатов присутствовала в качестве гостя. Первыми зарегистрированными депутатами оказались коммунисты Тарас Исаков, Евгений Букреев и Габбас Даутов, а также один из старожилов свердловской политики Евгений Зяблицев.

Фракция "Справедливой России - За правду" - в полном составе. Фото: Галина Соловьёва

К тому моменту, когда холл начал ощутимо заполняться депутатами, членами избирательных комиссий и журналистами, прибыла обновлённая фракция «Справедливой России – За Правду» (СРЗП). Во главе группы гордо вышагивал экс-депутат ЗССО Армен Карапетян, который не доработал прошлый созыв из-за нарушений в декларации о доходах. Но в разговоре с «Облгазетой» он сказал, что пока не знает, возглавит ли фракцию СРЗП, а на шквал вопросов остальных журналистов и вовсе заявил, что они с коллегами «пришли сюда не блокироваться или разблокироваться, а работать».

В какой-то момент сотрудники аппарата Заксобрания начали перешёптываться: «Смотрите, Зайченко пришёл». На лестнице, ведущей в холл, стоял в кедах и спортивных штанах растерянный лидер списка «Новых людей» и смотрел на толпу. Кажется, Иван до сих пор не осознал, что стал депутатом. В итоге его зарегистрировали, выделили маску, которой у него не было, и показали, как пройти в зал.

Перед вручением мандатов председатель облизбиркома Владимир Русинов сообщил, что вручением мандатов завершается масштабная избирательная кампания, а потом долго и подробно рассказывал, как она была организована. Он напомнил о работе наблюдателей и ЦОНа, отметил, что на выборах работали почти 26 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Поблагодарил за помощь глав территорий, правительство и персонально губернатора Евгения Куйвашева.

Евгений Куйвашев и Владимир Русинов успели пообщаться во время мероприятия. Фото: Галина Соловьёва

Сам глава региона отметил, что выборы прошли честно и легитимно. Регион показал одну из самых высоких явок в России, а «Единая Россия» подтвердила, что пользуется убедительной поддержкой свердловчан.

– Уважаемые депутаты, у нас впереди большая работа, – обратился к ним губернатор. – Предстоит сформировать областной бюджет. В нём обязательно должны найти отражение запросы избирателей, прозвучавшие во время кампании. От того, как мы исполним наказы избирателей, зависит развитие нашей области.

Виктор Шептий на награждении сидел в одном ряду с коллегами из ЛДПР, предварительно депутаты обменялись рукопожатием. Фото: Галина Соловьёва

Наконец началось вручение мандатов. Все избранные депутаты по очереди выходили в середину зала (за исключением почему-то отсутствовавших на церемонии Виктора Бабенко и Александра Высокинского). Тем, кто был избран в Законодательное собрание по спискам, удостоверения вручал сам Владимир Русинов. Одномандатникам документы вручали председатели территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных. Когда очередь дошла до Вячеслава Вегнера (он, напомним, обогнал своего конкурента от КПРФ в округе Эдвальда Вагнера всего на несколько процентов), он был так искренне рад происходящему, что обнял председателя Белоярской ТИК Елену Собянину. По залу прокатился гул умиления, а некоторые коллеги даже взяли приём на вооружение.

В свою очередь, коммунист Александр Ивачёв, который опередил в одномандатном округе конкурента-единоросса Валерия Савельева, первым делом решил пожать руку сидевшему в президиуме губернатору. А вышедший вслед за ним лидер свердловских единороссов Виктор Шептий к Евгению Куйвашеву не подошёл. Получив удостоверение, он отчеканил: «Спасибо, работаем!»

Кажется депутат от партии "Новые люди" Иван Зайченко волновался больше всех. Фото: Галина Соловьёва

В завершение председатель прошлого созыва Заксобрания Людмила Бабушкина сообщила, что первое заседание Заксобрания состоится 8 октября и призвала коллег отодвинуть политические амбиции, чтобы более эффективно работать на благо родной Свердловской области.

Но, как оказалось, наш регион не является родным для двух новых депутатов – коммунист Тарас Исаков в документах в избиркоме указал, что сейчас живёт в Салехарде, а руководитель свердловского отделения «Новых людей» Рант Агаджанян – в Краснодарском крае. Оба обещали «Облгазете» в ближайшее время официально переехать в Свердловскую область.

Кто попал в новый созыв Законодательного собрания Свердловской области? 

Имя и фамилия

Срок*

Чем занимался на момент выборов

«Единая Россия» (33 мандата)

Альберт Абзалов

5

Депутат ЗССО, председатель комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству

Владимир Анисимов

2

Депутат ЗССО

Виктор Бабенко

2

Депутат ЗССО, председатель правления Свердловской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

Людмила Бабушкина

6

Председатель ЗССО

Вячеслав Брозовский

2

Депутат ЗССО, гендиректор ГК Brozex

Вячеслав Вегнер

3

Депутат ЗССО

Александр Высокинский

1

Первый заместитель губернатора области

Алексей Дронов

2

Депутат ЗССО, бывший управляющий директор ПНТЗ

Дмитрий Жуков

2

Депутат ЗССО

Михаил Зубарев

3

Депутат ЗССО

Евгений Зяблицев

3

Депутат ЗССО

Сергей Карякин

1

Автогонщик

Михаил Клименко

2

Заместитель председателя ЗССО

Михаил Копытов

1

Председатель «Союза животноводов Урала»

Алексей Коробейников

3

Депутат ЗССО

Валентин Лаппо

2

Депутат ЗССО, председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике

Вячеслав Малых

1

Депутат думы Нижнего Тагила, гендиректор ООО «Нижнетагильский холодильник»

Виктор Маслаков

2

Заместитель председателя ЗССО, основатель фонда «Добрососедство»

Сергей Мелёхин

1

Депутат думы Екатеринбурга

Сергей Никонов

3

Депутат ЗССО, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды

Вячеслав Погудин

3

Депутат ЗССО, председатель комитета по соцполитике

Владимир Радаев

2

Депутат ЗССО

Владимир Рощупкин

2

Депутат ЗССО, исполнительный директор Уралвагонзавода

Владимир Рябцун

1

Директор Технологического института НИЯУ МИФИ, депутат думы Нижнетуринского ГО

Александр Серебренников

6

Депутат ЗССО, гендиректор группы фармацевтических компаний «Радуга»

Владимир Смирнов

2

Депутат ЗССО, владелец ТЦ «Омега» в Екатеринбурге

Пётр Соколюк

2

Депутат ЗССО, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам

Анна Соломеина

1

Директор по персоналу АО «РУСАЛ Урал»

Евгений Старков

1

Сотрудник администрации Арамильского ГО

Елена Трескова

4

Депутат ЗССО

Виктор Шептий

5

Первый заместитель председателя ЗССО, секретарь реготделения «Единой России»

Аркадий Чернецкий

1

Сенатор Совета Федерации

Виктор Якимов

6

Заместитель председателя ЗССО

КПРФ (9 мандатов)

Игорь Аксёнов

2

Депутат ЗССО

Григорий Бачериков

1

Экс­директор департамента госзаказа Ярославской области, точных данных о месте работы на момент выборов нет

Евгений Букреев

1

Директор школы №3 в Кировграде

Олег Гордеев

1

Депутат думы Екатеринбурга

Габбас Даутов

1

Сотрудник Качканарского ГОКа, депутат думы Качканарского ГО

Александр Ивачёв

2

Депутат ЗССО, первый секретарь обкома КПРФ

Тарас Исаков

1

Экс­замкомандующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ, точных данных о месте работы на момент выборов нет

Николай Коробейников

1

Пенсионер

Римма Скоморохова

1

Депутат думы Екатеринбурга

«Справедливая Россия – За Правду» (4 мандата)

Агарон Варданян

1

Предприниматель

Армен Карапетян

3

Предприниматель, экс­депутат ЗССО (был лишён мандата в середине работы созыва за нарушения в декларации о доходах)

Екатерина Есина

1

Экс­замминистра здравоохранения региона, точных данных о месте работы на момент выборов нет

Наталья Ибрагимова

1

Точных данных о месте работы на момент выборов нет

ЛДПР (2 мандата)

Александр Капчуг

1

Депутат думы Асбеста, координатор свердловского отделения ЛДПР

Леонид Хаютин

1

Врач акушер­гинеколог

«Новые люди» (2 мандата)

Рант Агаджанян

1

Руководитель свердловского регионального отделения партии «Новые люди»

Иван Зайченко

1

Основатель ресторанов «Сушкоф» и магазинов «ЖизньМарт»

  • Опубликовано в №180 от 29.09.2021 под заголовком «Новый созыв Заксобрания»
Областная газета Свердловской области
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