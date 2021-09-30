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30 сентября 2021, 12:35

Алексей Шмыков назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Свердловской области

Алексей Шмыков

До начала 2021 года Алексей Шмыков возглавлял третий по численности населения свердловский город - Каменск-Уральский. Фото: Павел Ворожцов

Алексей Шмыков, являющийся заместителем губернатора Свердловской области с конца января 2021 года, назначен и.о. первого замглавы региона. Он сменит на посту Александра Высокинского, который получил мандат депутата областного Заксобрания.

Сегодня у Александра Высокинского последний рабочий день.

"Александр Высокинский освобождён от должности первого заместителя губернатора Свердловской области в связи с переходом на выборную должность. Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области назначен Алексей Шмыков. Распоряжение об этом также подписано Евгением Куйвашевым", - сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Официально Алексея Шмыкова должны утвердить в должности свердловские депутаты. Первое заседание Заксобрания состоится в следующую пятницу, 8 октября. Напомним, что до начала 2021 года Алексей Шмыков возглавлял третий по численности населения свердловский город - Каменск-Уральский.

Добавим, что в правительстве Свердловской области вакантными становятся посты замгубернатора и вице-губернатора. Последняя должность освободится после возвращения Сергея Бидонько в Госдуму, он получил мандат депутата.

Областная газета Свердловской области

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