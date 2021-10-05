На первом заседании свердловские депутаты выберут председателя Заксобрания

Ранее региональный политсовет "Единой России" рекомендовал Людмилу Бабушкину на пост председателя свердловского Заксобрания. Фото: Галина Соловьёва

Первое заседание обновлённого состава Заксобрания Свердловской области состоится в эту пятницу, 8 октября. Избранные парламентарии выберут председателя регионального парламента и делегируют одного из них в Совфед.

"Областная газета" публикует в завтрашнем номере извещение о первом заседании. Оно начнётся в 10:00 в зале заседаний Заксобрания.

"8 октября 2021 года состоится первое заседание Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва, на котором будут рассмотрены вопросы об избрании председателя Законодательного Собрания Свердловской области, заместителей председателя Законодательного Собрания Свердловской области, о создании комитетов и комиссий Законодательного Собрания Свердловской области, о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Свердловской области", - говорится в извещении.

Ранее региональный политсовет "Единой России" рекомендовал Людмилу Бабушкину на пост председателя свердловского Заксобрания. Кандидатура экс-мэра Екатеринбурга, бывшего первого замглавы региона, избранного депутата Александра Высокинского была поддержана на пост сенатора.

Напомним, что в трёхдневном голосовании - с 17 по 19 сентября поучаствовали 47,82% избирателей в Свердловской области. "Облгазета" следила за подсчётом голосов в режиме онлайн в течение суток. "Единая Россия" победила по единому округу с 35,56% голосов. За "ЕР" отдано более 556 тысяч голосов. Результат оказался на 4,69% меньше, чем на выборах в 2016 году. Партия КПРФ получила 22,98% голосов, "Справедливая Россиия - За Правду" - 14,5%, ЛДПР - 9,35%. Партия "Новые люди" отстала ненамного от ЛДПР, у неё 9,19% голосов.

"Областная газета" публиковала окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области. 28 сентября избранные парламентарии получили свои депутатские мандаты.

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