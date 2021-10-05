Олег Чемезов назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области

Кандидатуру на пост вице-губернатора депутаты Заксобрания согласовывать не будут. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова и. о вице-губернатора. Он сменит на посту Сергея Бидонько, который получил мандат депутата Госдумы.

С 6 октября Олег Чемезов, являющийся с марта 2019 года замглавы региона, приступит к исполнению обязанностей вице-губернатора Свердловской области.

"Он будет исполнять обязанности до принятия решения о кандидатуре вице-губернатора и проведения всех необходимых процедур. Сергей Бидонько, ранее занимавший этот пост, переходит на выборную должность", - сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее "Облгазета" писала, что, согласно Уставу Свердловской области, для назначения вице-губернатора согласие Заксобрания региона не требуется (в то время, как кандидатура первого заместителя губернатора, обязанности которого сейчас исполняет Алексей Шмыков, предварительно представляется депутатам).

Добавим, что сейчас в правительстве Свердловской области вакантными становятся два поста замгубернатора. До этого Олег Чемезов на посту замглавы региона курировал работу областного министерства экономики и территориального развития, департамента госзакупок, департамента по труду и занятости региональной энергетической комиссии. Кроме того, он отвечает за реализацию губернаторской программы "Пятилетка развития".