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5 октября 2021, 21:47

Олег Чемезов назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Свердловской области

Олег Чемезов

Кандидатуру на пост вице-губернатора депутаты Заксобрания согласовывать не будут. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Олега Чемезова и. о вице-губернатора. Он сменит на посту Сергея Бидонько, который получил мандат депутата Госдумы.

С 6 октября Олег Чемезов, являющийся с марта 2019 года замглавы региона, приступит к исполнению обязанностей вице-губернатора Свердловской области.

"Он будет исполнять обязанности до принятия решения о кандидатуре вице-губернатора и проведения всех необходимых процедур. Сергей Бидонько, ранее занимавший этот пост, переходит на выборную должность", - сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее "Облгазета" писала, что, согласно Уставу Свердловской области, для назначения вице-губернатора согласие Заксобрания региона не требуется (в то время, как кандидатура первого заместителя губернатора, обязанности которого сейчас исполняет Алексей Шмыков, предварительно представляется депутатам).

Добавим, что сейчас в правительстве Свердловской области вакантными становятся два поста замгубернатора. До этого Олег Чемезов на посту замглавы региона курировал работу областного министерства экономики и территориального развития, департамента госзакупок, департамента по труду и занятости региональной энергетической комиссии. Кроме того, он отвечает за реализацию губернаторской программы "Пятилетка развития".

Досье "ОГ"

Олег Леонидович ЧЕМЕЗОВ родился в 1964 году в Свердловске.

В 1987 году окончил Тюменский государственный медицинский институт, в 1998-м – Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работал медбратом, врачом-психиатром в Тюмени, заведовал психиатрическим отделением психонаркологического диспансера в Ханты-Мансийске. Затем – первым зампредседателя правительства ХМАО, первым замгубернатора Тюменской области.

Входил в состав совета директоров ОАО "Нижневартовское нефтегазоперерабатывающее предприятие", "Самотлорнефтегаз", "Ханты-Мансийский банк", "Тюменьэнерго", в 2005 году стал вице-президентом нефтяной компании ТНК-ВР. Избирался депутатом Тобольской городской и Тюменской областной дум. 24 марта 2019 года назначен заместителем губернатора Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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