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6 октября 2021, 13:13

Евгений Куйвашев возглавил координационную комиссию по защите прав свердловских дольщиков

Евгений Куйвашев на вручении ключей дольщикам

За первые шесть месяцев 2021 года имущественные права восстановили 310 свердловских дольщиков. Фото: Владимир Мартьянов.

С сегодняшнего дня, 6 октября, координационную комиссию по защите прав дольщиков возглавляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Как говорится в указе №587-УГ, предыдущий председатель комиссии - бывший вице-губернатор Сергей Бидонько - останется в составе в качестве первого заместителя председателя (по согласованию). Ранее он получил мандат депутата Госдумы. В документе он прописан уже как депутат нижней палаты парламента РФ.

Как писала "Облгазета", и. о. вице-губернатора Свердловской области назначен Олег Чемезов. К своим новым обязанностям он приступает сегодня.

Фото: указ

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Областная газета Свердловской области

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