Аркадий Чернецкий стал первым зампредседателя свердловского Заксобрания

За его кандидатуру проголосовали 47 из 49 присутствующих депутатов. Фото: Павел Ворожцов

В ходе первого заседания Законодательного собрания Свердловской области депутаты выбрали первого заместителя председателя регионального парламента. Им стал экс-мэр Екатеринбурга, бывший член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. За его кандидатуру проголосовали 47 из 49 присутствующих депутатов.

«Решение принято. Чернецкий Аркадий Михайлович набрал необходимое количество голосов. Мы вас поздравляем с избранием на должность первого заместителя председателя Законодательного собрания. Желаю успехов в работе на новой должности», - сказала председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина.

Ранее Аркадий Чернецкий дважды был членом Совета Федерации РФ. До этого он занимал пост мэра Екатеринбурга. По результатам прошедших выборов, он был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области

Добавим, что в новом созыве число первых заместителей увеличено до двух. Ещё одним первым замом стал лидер регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий, который работал в этой должности и в предыдущем созыве. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

Ранее в ходе первого заседания регионального парламента нового созыва депутаты избрали председателем Заксобрания Людмилу Бабушкину.

Всего в новом созыве у Людмилы Бабушкиной будет семеро заместителей, в том числе - два первых. Заместителями назначены единороссы Виктор Якимов, Михаил Клименко и Виктор Маслаков, а также глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв и "эсер" Армен Карапетян.