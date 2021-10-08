Алексей Шмыков утверждён в должности первого заместителя губернатора Свердловской области

На посту первого замгубернатора Алексей Шмыков сменил Александра Высокинского. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области в ходе первого заседания утвердили Алексея Шмыкова в должности первого заместителя главы региона. Его кандидатуру парламентариям представил Евгений Куйвашев.

За Алексея Шмыкова проголосовали 48 из 49 присутствующих на заседании депутатов. Один человек высказался против.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее Алексей Шмыков был назначен и.о. первого замглавы региона. С конца января 2021 года он был заместителем губернатора Свердловской области. А до этого занимал должность мэра Каменска-Уральского.

На посту первого замгубернатора Алексей Шмыков сменил Александра Высокинского, который получил по результатам выборов мандат депутата областного Заксобрания.