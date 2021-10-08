В Заксобрании Свердловской области утвердили председателей комитетов

Депутаты Заксобрания Свердловской области в ходе первого заседания утвердили председателей комитетов. Михаил Зубарев сменил Елену Чечунову на посту главы комитета по молодёжной политике, в одном из комитетов назначен исполняющий обязанности председателя.
Всего утверждены главы восьми комитетов Законодательного собрания - все они представители "Единой России". Назначен также и. о. председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления (глава ранее на заседании комитета выбран не был). Им стал Виктор Якимов. Он будет исполнять обязанности до избрания главы коитета. Ранее его возглавлял Михаил Ершов, который в новом созыве будет представлять губернатора и правительство Свердловской области.
Согласно принятым решеним:
- комитет по бюджету, финансам и налогам снова возглавит Пётр Соколюк,
- комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике - Валентин Лаппо,
- комитет по промышленной, инновационной политике и предпринимательству - Альберт Абзалов,
- комитет по соцполитике - Вячеслав Погудин,
- председателем комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности стал Дмитрий Жуков (до этого был Владимир Никитин),
- комитета по молодёжной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма - Михаил Зубарев (до этого комитет возглавляла лидер фракции "ЕР" в Заксобрании Елена Чечунова, в новый созыв она не попала)
- комитета по аграрной политике и земельным отношениям - Михаил Копытов,
- комитет по экологии, природопользованию, охране окружающей среды - Сергей Никонов (возглавлял в предыдущем созыве комитет по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды).
- и. о. председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления избран Виктор Якимов.