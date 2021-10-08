В Заксобрании Свердловской области утвердили председателей комитетов

Всего утверждены главы восьми комитетов Законодательного собрания, ещё в одном комитете назначен исполняющий обязанности главы. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Заксобрания Свердловской области в ходе первого заседания утвердили председателей комитетов. Михаил Зубарев сменил Елену Чечунову на посту главы комитета по молодёжной политике, в одном из комитетов назначен исполняющий обязанности председателя.

Всего утверждены главы восьми комитетов Законодательного собрания - все они представители "Единой России". Назначен также и. о. председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления (глава ранее на заседании комитета выбран не был). Им стал Виктор Якимов. Он будет исполнять обязанности до избрания главы коитета. Ранее его возглавлял Михаил Ершов, который в новом созыве будет представлять губернатора и правительство Свердловской области.

Согласно принятым решеним: