Депутаты областного парламента приняли важные кадровые решения

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге прошло первое организационное заседание областного Законодательного собрания нового созыва. Региональных законодателей приветствовал губернатор Евгений Куйвашев, который напомнил в своём выступлении, что в ближайшее время им предстоит сосредоточиться на формировании и принятии бюджета Свердловской области на предстоящие три года.

Но поскольку первым пунктом в повестке дня заседания стоял вопрос об избрании председателя Законодательного собрания, Евгений Куйвашев предложил избрать на этот пост Людмилу Бабушкину, назвав её «мудрым и ответственным человеком с большим авторитетом и опытом».

Кандидатуру Бабушкиной поддержали и выступившие на заседании представители четырёх парламентских фракций. Лидер Свердловского областного отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий напомнил при этом, что Людмила Бабушкина за 20 лет своей депутатской деятельности шесть раз избиралась в региональный парламент по одномандатному округу, на протяжении ряда лет возглавляла Палату представителей, а после формирования в 2010 году однопалатного Законодательного собрания области остаётся бессменным его председателем. Вот и вчера 48 из 49 присутствовавших в зале депутатов отдали за неё свои голоса и вновь утвердили Людмилу Бабушкину на высшем посту в системе законодательной власти региона. Единственным, кто воздержался, стал депутат от партии «Новые люди» Иван Зайченко.

Столь же активно – 48 голосами из 49 – депутаты поддержали и предложение Евгения Куйвашева утвердить в должности первого заместителя губернатора области Алексея Шмыкова, который, по словам главы региона, прошёл очень хорошую управленческую школу: был в том числе главой города Каменска-Уральского, а затем работал первым заместителем министра энергетики и ЖКХ области и на этих весьма ответственных постах успешно справлялся с порученным ему непростым делом.

Вчера же по предложению Людмилы Бабушкиной парламентарии избрали депутатов Аркадия Чернецкого и Виктора Шептия первыми заместителями председателя (в Заксобрании предыдущего созыва у председателя был один первый заместитель – Виктор Шептий). Виктор Якимов, Михаил Клименко, Александр Ивачёв, Виктор Маслаков и Армен Карапетян стали заместителями председателя регионального парламента.

Напомним, что Аркадий Чернецкий на протяжении многих лет работал главой города Екатеринбурга, а в последние годы представлял законодательный орган Свердловской области в Совете Федерации. На вчерашнем заседании он не только сменил место своей работы, заняв пост первого вице-спикера областного парламента, но и лично выступил с предложением утвердить на высокую должность сенатора, которую занимал раньше сам, Александра Высокинского. Подчеркнув, что Александр Высокинский с 2000 года работал под его руководством в мэрии Екатеринбурга, в 2018 году сам возглавил столицу Урала, а с декабря 2020-го работал первым заместителем губернатора. Аркадий Чернецкий заявил, что, на его взгляд, «это самая лучшая на сегодняшний день кандидатура человека, который может представлять наш регион и успешно отстаивать его интересы в Совете Федерации».

48 из 49 депутатов проголосовали за наделение Александра Высокинского полномочиями сенатора от Свердловской области и за досрочное прекращение его депутатских полномочий в Законодательном собрании.

Также на вчерашнем заседании депутаты утвердили персональный состав и председателей девяти комитетов, и пяти постоянных комиссий Законодательного собрания.

КСТАТИ Людмила Бабушкина сообщила, что следующее заседание Заксобрания состоится 2 ноября, и на нём будет рассмотрено около 35 законопроектов. Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в начале ноября будет рассматриваться в комитетах, а 16–17 ноября пройдёт его первое чтение на пленарном заседании регионального парламента.

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