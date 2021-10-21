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21 октября 2021, 14:31

Главу МО Алапаевское назначили замминистра спорта Свердловской области

Константин Деев

Константин Деев в 2008 - 2016 годах был главой администрации муниципального образования Алапаевское, а с 2016 года - главой муниципалитета. Фото: с сайта МО Алапаевское

Глава МО Алапаевское Константин Деев переходит на работу в правительство Свердловской области. К обязанностям заместителя министра физической культуры и спорта он приступит с 9 ноября.

До этого будут завершены все предусмотренные действующим законодательством процедуры, связанные с завершением Константином Деевым полномочий главы Алапаевского района. В муниципалитете выберут нового руководителя.

"Решение о назначении принято. В мсинспорта он будет отвечать за работу со спортивными федерациями, организацию межведомственного взаимодействия, развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях", - рассказали "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что Константин Деев в 2008 - 2016 годах был главой администрации муниципального образования Алапаевское, а с 2016 года - главой муниципалитета. Ему 56 лет. Он родился в п. станция Самоцвет Алапаевского района, окончил Самоцветскую восьмилетнюю школу. В 1984 году окончил Свердловский техникум физической культуры. Работал учителем в школе, был директором МОУ  "Самоцветская СОШ". Получил высшее образование  в Уральской академии госслужбы по специальности менеджер ГМУ. Был председателем муниципального комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, а также депутатом местной думы.

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Областная газета Свердловской области

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