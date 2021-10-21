Власти Среднего Урала отреагировали на указ Президента РФ по нерабочим дням

Фото: Галина Соловьева

Заседание правительства Свердловской области провёл 21 октября 2021года в режиме видео-конференц-связи исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков.

Как сообщает областной департамент информационной политики, в числе прочих вопросов повестки дня члены правительства области обсудили меры по реализации поручений Президента России Владимира Путина по усилению противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Накануне, напомним, в связи с отмечаемым за последние недели ростом заболеваемости КОВИДом и уровня смертности от него глава государства подписал указ об объявлении недели с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы. Одновременно документ предписывает принять меры для поддержки бизнеса, который может при этом понести убытки. Алексей Шмыков сообщил, что во исполнение этого президентского указа губернатор Евгений Куйвашев поручил областному правительству тщательно проработать базу для безусловной реализации в нашем регионе всех принятых в Российской Федерации мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

-Прошу руководителей органов исполнительной власти и глав муниципалитетов подготовиться к этому периоду (нерабочей неделе - прим. РЕД) и оперативно определить количество государственных и муниципальных органов власти, которые должны продолжить работу для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения в территориях, – отметил врио губернатора.

Также, по его словам, необходимо обеспечить реализацию в Свердловской области мер поддержки бизнеса для сохранения трудовых коллективов путём льготного кредитования и выплаты предпринимателям единовременных грантов на каждого работника, который не будет уволен в период дополнительных выходных дней.

Правительство области постановило также усилить контроль за выполнением ранее принятых решений по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования и принять дополнительные меры для увеличения темпов вакцинации и тестирования свердловчан на наличие в организме коронавирусной инфекции. А в связи с началом действия системы, предполагающей обязательность предъявления жителями региона QR-кодов при посещении ряда организаций и учреждений, решено организовать проверку технической готовности объектов к внедрению новых антикоронавирусных требований, обеспеченности их соответствующим оборудованием и подготовку к этой работе персонала.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»