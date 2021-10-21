В какие госучреждения Свердловской области не попасть без QR-кода с 25 октября?

С понедельника только по QR-кодам можно будет попасть и в здания муниципальных администраций. Фото: Галина Соловьёва

С 25 октября, то есть уже со следующего понедельника, согласно указу губернатора Свердловской области №598-УГ, при посещении зданий государственных органов региона и органов местного самоуправления муниципальных образований потребуется QR-код. «Облгазета» попыталась выяснить, в каких организациях теперь кардинально изменится пропускная система для всех и куда всё-таки можно будет лично попасть тем, у кого нет QR-кода привитого или переболевшего коронавирусом.

В первую очередь, в голову, конечно, приходят отделения полиции, суды. Попасть сейчас будет нельзя и туда? Начнётся полный коллапс?

– Ни в судах, ни в отделениях полиции, ни в других подобных госучреждениях не могут требовать вход только по QR-кодам: это будет ограничение к судопроизводству, обеспечению безопасности, – говорит президент Урало-Сибирской коллеги адвокатов Игорь Упоров. – Это госучреждения, в которые нельзя ограничивать доступ людей, иначе у нас прекратится исполнение обязанностей этими правоохранительными органами. Так же как невозможно ограничить QR-кодом вход в продуктовый магазин.

Тем не менее в Главном управлении МВД по Свердловской области отказались отвечать на вопрос журналиста «Облгазеты» о QR-кодах в отделениях полиции: сказали, что они это не комментируют.

В Свердловском областном суде «Облгазете» объяснили, что указ губернатора на них не распространяется: для судов обязательно решение Верховного суда, которое следует за указом президента. В независимом положении остаётся и Следственный комитет России по Свердловской области.

– Указ распространяется только на региональные и муниципальные органы власти и учреждения, СКР к ним не относится, – прокомментировал старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области по взаимодействию с общественностью и СМИ Александр Шульга. – Но при этом Следственным управлением по Свердловской области принимаются все возможные меры по профилактике распространения COVID: измерение температуры, работа по вакцинации сотрудников, использование средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции. Также принимаются меры по минимизации контактов сотрудников СУ СКР области с другими гражданами (это касается, в частности, организации приёма обращений в онлайн-режиме). Условия, в которых работает следственное управление, вполне позволяют реализовать такие мероприятия.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области нас заверили, что, соблюдая все профилактические меры, примут налогоплательщика и без QR-кода. Впрочем, ФНС давно научилась работать дистанционно.

– Мы давно информируем и ориентируем налогоплательщиков работать с нами через личный кабинет, – рассказала «Облгазете» начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Свердловской области Елена Степанова. – Девяносто процентов наших клиентов и квитанции получают, и оплачивают налоги дистанционно. Удобно, быстро и никуда не надо идти.

А вот в Россреестр, увы, со следующего понедельника без QR-кода точно не попасть.

– Соблюдая меры предосторожности, приём граждан в Управлении ведётся исключительно по предварительной записи. А в соответствии с указом губернатора теперь он будет осуществляться ещё и при наличии у гражданина QR-кода, – сообщила руководитель пресс-службы Управления Росреестра по Свердловской области Галина Зилалова.

В комплексных центрах социального обслуживания населения также готовятся исполнять указ губернатора.

– Выполнять требования указа, конечно, будет, но алгоритм приёма граждан пока в процессе разработки, – рассказала руководитель КЦСОН Верх-Исетского района Екатеринбурга Татьяна Юмина. – Возникающие проблемы в любом случае будут решены, необходимую помощь людям окажем.

Фото: рис. Максима Смагина

Указ губернатора о QR-кодах для входа в госучреждения исполнители, кажется, трактуют неверно Во вчерашнем номере «ОГ» рассказала о неожиданной проблеме, с которой столкнулись различные екатеринбургские организации, которые расположены в одних зданиях с государственными учреждениями (в частности, на Малышева, 101). С 25 октября (то есть с ближайшего понедельника) госслужащие, согласно указу губернатора, будут пропускаться на рабочее место только при наличии QR-кода. Но управляющая зданием на Малышева, 101 Наталья Варюхина по каким-то непонятным для нас причинам список проверяемых расширила: она сообщила, что без кода не пустит в здание не только сотрудников министерств, но и арендаторов, хотя те под указ об обязательной вакцинации не подпадают. Люди впали кто в ступор, кто в панику… Как отметил в беседе с «ОГ» главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов, указ о введении QR-кодов с юридической точки зрения «непродуман»: «В нём должно быть расписано всё, а на деле – ничего не понятно». В частности, там нет никаких упоминаний о тех, кто не является госслужащими, но находится в одном здании с ними. «ОГ» попыталась разобраться в ситуации самостоятельно. Мы предположили, что на сайтах руководящих органов области, возможно, есть какие-то дополнительные документы, комментарии, релизы, которые позволили бы прояснить непонятные места указа. И, изучая официальный сайт губернатора Свердловской области gubernator96.ru, мы такой документ нашли. Фото: скрин сайта: gubernator96.ru Как видите, здесь (напомним: на официальном сайте губернатора) утверждается, что указ о QR-кодах – это такой «внутренний» документ, который распространяется не на всех жителей области, а только на госслужащих. О том, что посетителю госучреждения (не сотруднику, а именно посетителю) нужно предъявить на входе какой-то код или справку о перенесённой болезни – ничего не говорится. Более того! В тексте есть такая удивительная фраза: «по решению губернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись приём граждан, не имеющих прививки». То есть, тут чёрным по белому написано, что непривитые граждане могут спокойно заходить в госучреждения и с ними там обязаны общаться, правда, не в обычных кабинетах, а в специально отведённом помещении. Где здесь не то что прямое указание, а хотя бы намёк на возможность блокировки различным арендаторам доступа к рабочим местам? Похоже, исполнители указа увидели в нём совсем не то, что имел в виду глава региона.

В муниципалитетах предпочитают дистант С понедельника только по QR-кодам можно будет попасть и в здания муниципальных администраций. До конца недели (то есть, по сути, к сегодняшнему вечеру) в городах и сёлах должны решить, как сделать нововведение максимально безболезненным. Единого понимания до сих пор нет, и возникающие вопросы власти планируют решать по мере поступления. С доступом сотрудников ситуация относительно понятная: большинство чиновников успели привиться к тому моменту, как вакцинация стала обязательной для них. Тех, кто не привился или привился только первым компонентом, будут отправлять на дистант. С посетителями – сложнее. Администрации столкнулись с дилеммой: не принять человека – нельзя, принять без QR-кода – тоже (на самом деле вопрос неоднозначный – см. текст рядом. - Прим. «ОГ»). Отдельный кабинет для приёма таких граждан или вахтёр есть не везде. Поэтому многие приняли «соломоново решение» – вернуться к дистанционному взаимодействию с населением. А в ряде городов, таких как Верхняя Пышма, работу с гражданами в удалённом режиме и не прекращали. Обратиться в мэрию по-прежнему можно онлайн или оставить документы в специальном окошке на первом этаже. В большинстве городов на входе в здание администрации будут сканировать коды с помощью телефонов. – Я уже протестировал подобную систему доступа в резиденции губернатора, будучи там на совещании с главами муниципалитетов. Процедура мгновенная и элементарная, поэтому с технической стороны проблем не возникнет, – объяснил глава муниципалитета Константин Поспелов. – Ожидаем, что это может вызвать неприятие со стороны части населения. Будем пытаться урегулировать все конфликтные ситуации путём разъяснений и объяснений. Если после этого человек выберет вакцинацию, будем этому рады. Если нет – придётся обращаться дистанционно. В территориях поменьше можно будет предъявить QR-код или медицинский документ о вакцинации на бумажном носителе. – В здании администрации вахтёра нет, поэтому разместили объявление, что посетителям нужно приносить распечатанные сертификаты с собой, – говорит глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева. – Выгонять, естественно, никого не будем, но для посетителей без подтверждающего документа скорее всего придётся организовывать встречи в отдельном помещении на первом этаже. Сейчас как раз решаем этот вопрос. Но будем объяснять каждому: следующее обращение – или с QR-кодом, или дистанционно.

КОММЕНТАРИИ Ольга Александрова, руководитель аппарата Общественной палаты Свердловской области: – Практически все наши сотрудники привиты от коронавируса и имеют QR-коды. Большинство обращений к нам поступает в письменной форме, а потом мы общаемся с людьми по телефону. Так что проблем с системой QR-кодов не ожидаем. Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области: – У нас почти все сотрудники привиты – с остальным вопрос уладим. Приём граждан мы сейчас ведём в онлайн-режиме.

Опубликовано в №197 от 22.10.2021