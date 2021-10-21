Почему в новом созыве Заксобрания нет комитета по культуре, а за финансы отвечает автогонщик?

Опытные парламентарии в числе первых определились с комитетами, где будут работать Фото: Пресс-служба Заксобрания

После того как в номере за 15.09.2021 года «Областная газета» представила поимённый состав комитетов Законодательного собрания Свердловской области, в редакцию стали поступать любопытные вопросы от читателей. Например, житель Сысерти Алексей попросил выяснить, почему Сергей Карякин, подобно другому уральскому спортсмену-депутату Антону Шипулину, не вошёл в комитет по физкультуре и спорту. А ещё одна читательница поинтересовалась, почему в Заксобрании нет комитета, отвечающего за культуру.

Равнение на Госдуму?

Традиционно состав комитетов свердловского Заксобрания отражает направления работы, которым областные власти уделяют особое внимание. Как пояснили в пресс-службе законодательного органа, решение о том, сколько комитетов будет в текущем созыве и как они будут называться, принимают сами депутаты после получения мандатов. Обычно парламентарии ориентируются на новые направления работы Госдумы и региональных министерств. Так, например, в 2016 году из комитета по социальной политике выделили в отдельный комитет вопросы молодёжной политики, развития физической культуры, спорта и туризма. Примерно в это же время в Свердловской области появился отдельный госорган – департамент молодёжной политики (правда, просуществовал он чуть больше двух лет).

В этом созыве количество комитетов снова увеличилось на один. Перед первым пленарным заседанием депутаты на общем собрании решили, что вопросами аграрной политики и земельных отношений и вопросами экологии, природопользования и охраны окружающей среды будут заниматься разные подразделения. Как пояснил «Облгазете» председатель комитета по вопросам экологии Сергей Никонов, изменение связано с тем, что курируемой им теме сейчас уделяется особое внимание на федеральном уровне.

– В рамках предвыборной кампании депутаты почувствовали, что избирателей эта тема реально волнует, – пояснил парламентарий. – Урал, где сконцентрировано столько промышленных производств, как никто другой заинтересован в чистых природных ресурсах. Поэтому комитет по экологии создан и на уровне Госдумы, и на уровне Законодательного собрания.

При этом, как пояснили в пресс-службе законодательного органа, несмотря на то, что комитетов всего 9, практически все вопросы, находящиеся в ведении областной власти, охвачены. Например, вопросы культуры, СМИ и охраны памятников культурного наследия в прошлых созывах курировал комитет по социальной политике. А вопросы общественного питания и торговли находились в ведении уже упомянутого комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды. В ближайшее время комитеты текущего созыва Заксобрания должны закрепить в положении о комитете направления своей работы и за каждым из них закрепить конкретного депутата.

«Это же не цветочки продавать»

По традиции председателями большинства комитетов стали опытные депутаты, которые занимали свою должность и в прошлых созывах. Персональный состав формировался исходя из предпочтений самих депутатов – на общем собрании парламентарии написали заявления, в каком комитете хотят работать. Председатели комитетов в разговоре с «Облгазетой» признаются, что старались привлечь в комитеты коллег, которым тема действительно близка.

– У нас, например, будет работать Вячеслав Малых – представитель Нижнего Тагила, промышленного города, экологической ситуации в котором уделяется особое внимание. В составе комитета также доктор экономических наук глава технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Рябцун. Я думаю, они на своём месте, – пояснил Сергей Никонов.

Ещё один пример: комитет по бюджету, финансам и налогам. Председатель Пётр Соколюк взял двоих бывших коллег – заместителя председателя Заксобрания кандидата экономических наук Михаила Клименко и Алексея Дронова – человека с опытом муниципальной службы и руководства крупным промышленным предприятием. Среди новых членов комитета – бизнесмен Вячеслав Брозовский и директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (входит в РУСАЛ) Анна Соломеина.

– Мы взяли лучших, – заверил «ОГ» Пётр Соколюк. – Конечно, при формировании комитета мы опирались на его предыдущий состав. Стабильность – превыше всего. Сохранили тех, кто был до этого, и добавили новых из числа тех, кто имеет опыт за спиной. Комитет бюджетный — это же не цветочки ходить продавать и разговоры разговаривать. Тут нужно разбираться в финансах.

Любопытно, что при этом заместителем председателя комитета стал гонщик Сергей Карякин. Пётр Соколюк рассказал, что пока его сфера ответственности не определена, но, скорее всего, его заместитель будет курировать вопросы предоставления налоговых льгот.

– Выбор был сделан в связи с тем, что я поступил в аспирантуру и буду защищать кандидатскую как раз-таки в области финансов, – прояснил ситуацию «ОГ» сам Сергей Карякин. – И чтобы объединить те компетенции, которые уже есть, и закрепить их практическими знаниями, и было принято решение, что это будет бюджетный комитет. Я определил для себя те сферы, в которых разбираюсь: когда я занимался ведением своей команды, я полностью вёл финансы и налоги, так что – цифры считать умею. Конечно, здесь более высокий уровень, но на данный момент в комитете по бюджету работают очень грамотные специалисты, которые вводят меня в курс дела.

Кто в ответе за молодёжь?

Ещё более необычная ситуация сложилась в комитете по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма (который, кстати, полностью обновился). В состав самого молодёжного комитета вошёл самый возрастной депутат Заксобрания – представитель КПРФ Николай Коробейников, которому в начале октября исполнилось 73 года. Читатель, который обратил внимание на этот факт, напомнил корреспонденту «Облгазеты», какой резонанс вызвало назначение на пост председателя постоянной комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодёжной политики гордумы Екатеринбурга 73-летней Любови Борковой.

В ходе подготовки материала связаться с самим Николаем Коробейниковым не удалось. Но судя по информации из открытых источников, до выхода на пенсию он преподавал в Уральском горнозаводском колледже имени Демидова. Поэтому, возможно, что комитет он выбирал исходя из того, что имеет опыт работы с молодёжью.

«ОГ» попросила прокомментировать ситуацию председателя комитета – 37-летнего Михаила Зубарева:

– В данном случае вы видите первую строчку вывески – наш комитет не занимается только лишь одной молодёжью. У нас есть и спорт, и туризм, и патриотическое воспитание. Николай Петрович высказал пожелание: почему бы и нет? Опыт никогда у нас не мешает молодости. Не вижу препятствий, чтобы он мог реализоваться в комитете и приносить пользу, работая в нём. Например, на ближайшем комитете мы будем рассматривать законопроект, которым в наше законодательство добавляется понятие «сельский туризм». Это ещё одно направление, которое нужно развивать и координировать.

Какое направление будет курировать Николай Коробейников, пока не решено.

– Вчера избирком распределил вакантный мандат (он достался Елене Чечуновой, которая в прошлом созыве как раз возглавляла комитет по молодёжной политике), – говорит Михаил Зубарев. – Как только прояснится, в какой комитет попадёт новый депутат, мы соберёмся с коллегами и обсудим, кому что ближе, и решим, кто за что будет отвечать.

Сам Михаил Зубарев, кстати, раньше работал в комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Комментируя изменение сферы своей деятельности, он отметил: «Поступило предложение по работе в другом комитете в качестве председателя. Я его принял.».

Ещё один молодой председатель комитета в новом созыве Заксобрания – Дмитрий Жуков. Раньше он работал в составе комитета по аграрной политике, а сейчас возглавил комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. Оперативно получить комментарий парламентария «Облгазете» не удалось.

История вопроса В первых созывах количество комитетов и их названия практически не менялись. После выборов в 1994 году депутаты объединились в четыре комитета: по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды;

по вопросам законодательства и местного самоуправления;

по экономической политике, бюджету, финансам и налогам;

по социальной политике. В последующих созывах вопросы промышленной политики и хозяйственной деятельности поручили отдельному комитету (его название корректировалось). После выборов в 2011 году количество комитетов увеличилось до семи. Появился новый комитет – по развитию инфраструктуры и жилищной политике. А один из существующих разделили: вопросами законодательства и общественной безопасности и вопросами региональной политики и развития местного самоуправления начали заниматься разные подразделения. В двух последующих созывах (2016–2021 и 2021–2026) вводилось по одному новому комитету. Сейчас их – 9.