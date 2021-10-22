Власти Свердловской области ввели новые и ужесточили старые антиковидные ограничения. Фото: Алексей Кунилов

В области изменили сроки введения QR-кодов…

Для театров, кинотеатров, а также спортивных сооружений, салонов красоты и баз отдыха они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока – уже с 30 октября 2021 года.

Об этом на вчерашнем брифинге рассказал заместитель губернатораПавел Креков. Он пояснил, что этого требует эпидемическая ситуация.

…и предложили ТЦ и общепиту ввести «добровольную» куаризацию.

На том же брифинге Павел Креков заявил, что торговым центрам и местам общественного питания будет «рекомендовано» с 30 числа тоже организовать вход по QR-кодам. Для фитнес-клубов будет действовать такая же рекомендация. (Эти два пункта позднее были подтверждены указом и.о. губернатора Алексея Шмыкова).

«Бездокументально» переболевшим дадут QR-коды.

Свердловские власти наконец-то решили начать выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, но этот факт не был зафиксирован в медучреждении. Ранее «Облгазета» не раз поднимала вопрос о том, что это необходимо, так как таких людей немало. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, для получения кода человеку необходимо будет сдать тест на антитела и обратиться к врачу.

– Врач может внести человека в список переболевших, если это будет подтверждено анализами (высоким уровнем антител). Тогда человек получит QR-код, – сообщил Павел Креков.

Правда, при каком именно уровне антител будет выдаваться QR-код и как будет организована вся эта процедура, пока непонятно.

«ОГ» адресовала эти вопросы в оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе и в областное министерство здравоохранения, но ответа пока не получила.

Для свердловчан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет) с 30 октября вводится обязательная самоизоляция.

Но это не касается лиц, имеющих QR-код, справку из больницы о вакцинации или перенесённой болезни либо получивших первый компонент вакцины, а также для тех сотрудников органов власти или организаций, чьё нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения. Об этом говорится в указе и.о. губернатора о внесении изменений в документ об особом режиме на территории региона, введённый в связи с распространением коронавируса.

Четыре насущных вопроса о QR­изации За отказ от вакцинации уволить нельзя. Можно отстранить, но платить сотруднику всё равно придётся. В преддверии ввода QR-­кодов (намеченного на 25 октября) работодателей и работников Свердловской области волнует вопрос: что будет с теми сотрудниками, кто не имеют QR-­кода и, соответственно, не будут допущены на рабочие места в здания государственных органов Свердловской области или муниципальных образований? По словам главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстама Бикметова, увольнять людей, не имеющих QR-­кода, работодатель не имеет никакого права – так же, как и заставлять их прививаться или отправлять в длительный отпуск без содержания. Если работодатель решится на такие меры, его можно привлечь по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». – Те, кто сидят в административных зданиях, довольно легко переводятся на удалённую работу. Но она должна быть организована с полным сохранением заработной платы, – поясняет Рэстам Бикметов. – Тех, кого нельзя перевести на дистант (например уборщиков), придётся отстранить от работы. Согласно статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Вместо этих кадров можно по срочному договору нанять тех, у кого есть QR­-код. Важно уточнить, что это не касается тех, кто подлежит отстранению от работы по постановлению Правительства РФ № 825 от 15 июля 1999 года. Среди них те, кто занимается лесозаготовкой, чья работа связана с животными, с больными инфекционными заболеваниями и другие. Акцент поставлен на категории, которые не указаны в постановлении главного санитарного врача по Свердловской области об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей. Для получения QR­-кода нужно полное вакцинирование. Свердловчане, сделавшие только одну прививку двухкомпонентных вакцин («Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»), не смогут получить QR-­код для пропуска в здания госучреждений. QR- код появится только после завершённого курса вакцинации.«После первой прививки на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придёт письмо со ссылкой на сертификат», – говорится на сайте «Госуслуги». То есть ограничения по COVID­-19 будут также распространяться на таких сотрудников, и их могут отстранить от работы вместе с непривитыми гражданами или перевести на дистант. Вакцинировался, а код не приходит: почему это происходит и что делать? Стоит отметить, что после сообщений о введении в разных регионах QR­кодов стали учащаться случаи задержки их появления на портале «Госуслуги». Читатели «Облгазеты» сообщают о задержках до трёх недель. По данным «Госуслуг», основными причинами, почему может не приходить сертификат с QR­кодом, являются: СНИЛС не указан в регистре вакцинированных; медорганизация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно;

во время первой прививки не было подтверждённой учётной записи на «Госуслугах»;

вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации. «Рекомендуем обратиться по месту вакцинации для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если данные верны, попросите медицинскую организацию отправить данные в регистр заново», – рекомендуют россиянам на портале «Госуслуги». «Банкет» – за счёт работодателя. Оплата тем сотрудникам, кого придётся временно отстранить от работы, производится за счёт средств работодателя: никто никакие дополнительные деньги на это не выделяет. – Многим предлагают написать заявление об отпуске без содержания или увольняют. Однако в рамках действующего законодательства в интересах работника и в целях сохранения его доходов видны только такие пути: дистант или отстранение от работы с оплатой. Но это, конечно, не интересно работодателям: люди не будут работать, а две третьих от оклада заплатить надо, – считает Рэстам Бикметов.

Опубликовано в №198 от 23.10.2021