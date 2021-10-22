Власти Свердловской области ввели новые и ужесточили старые антиковидные ограничения

В области изменили сроки введения QR-кодов…
Для театров, кинотеатров, а также спортивных сооружений, салонов красоты и баз отдыха они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока – уже с 30 октября 2021 года.
Об этом на вчерашнем брифинге рассказал заместитель губернатораПавел Креков. Он пояснил, что этого требует эпидемическая ситуация.
…и предложили ТЦ и общепиту ввести «добровольную» куаризацию.
На том же брифинге Павел Креков заявил, что торговым центрам и местам общественного питания будет «рекомендовано» с 30 числа тоже организовать вход по QR-кодам. Для фитнес-клубов будет действовать такая же рекомендация. (Эти два пункта позднее были подтверждены указом и.о. губернатора Алексея Шмыкова).
«Бездокументально» переболевшим дадут QR-коды.
Свердловские власти наконец-то решили начать выдавать QR-коды тем, кто переболел коронавирусом, но этот факт не был зафиксирован в медучреждении. Ранее «Облгазета» не раз поднимала вопрос о том, что это необходимо, так как таких людей немало. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, для получения кода человеку необходимо будет сдать тест на антитела и обратиться к врачу.
– Врач может внести человека в список переболевших, если это будет подтверждено анализами (высоким уровнем антител). Тогда человек получит QR-код, – сообщил Павел Креков.
Правда, при каком именно уровне антител будет выдаваться QR-код и как будет организована вся эта процедура, пока непонятно.
«ОГ» адресовала эти вопросы в оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе и в областное министерство здравоохранения, но ответа пока не получила.
Для свердловчан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые, болезни органов дыхания, диабет) с 30 октября вводится обязательная самоизоляция.
Но это не касается лиц, имеющих QR-код, справку из больницы о вакцинации или перенесённой болезни либо получивших первый компонент вакцины, а также для тех сотрудников органов власти или организаций, чьё нахождение на рабочем месте необходимо для функционирования учреждения. Об этом говорится в указе и.о. губернатора о внесении изменений в документ об особом режиме на территории региона, введённый в связи с распространением коронавируса.
Четыре насущных вопроса о QRизации
За отказ от вакцинации уволить нельзя. Можно отстранить, но платить сотруднику всё равно придётся.
В преддверии ввода QR-кодов (намеченного на 25 октября) работодателей и работников Свердловской области волнует вопрос: что будет с теми сотрудниками, кто не имеют QR-кода и, соответственно, не будут допущены на рабочие места в здания государственных органов Свердловской области или муниципальных образований?
По словам главного технического инспектора труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстама Бикметова, увольнять людей, не имеющих QR-кода, работодатель не имеет никакого права – так же, как и заставлять их прививаться или отправлять в длительный отпуск без содержания. Если работодатель решится на такие меры, его можно привлечь по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
– Те, кто сидят в административных зданиях, довольно легко переводятся на удалённую работу. Но она должна быть организована с полным сохранением заработной платы, – поясняет Рэстам Бикметов. – Тех, кого нельзя перевести на дистант (например уборщиков), придётся отстранить от работы. Согласно статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации, время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Вместо этих кадров можно по срочному договору нанять тех, у кого есть QR-код.
Важно уточнить, что это не касается тех, кто подлежит отстранению от работы по постановлению Правительства РФ № 825 от 15 июля 1999 года. Среди них те, кто занимается лесозаготовкой, чья работа связана с животными, с больными инфекционными заболеваниями и другие. Акцент поставлен на категории, которые не указаны в постановлении главного санитарного врача по Свердловской области об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей.
Для получения QR-кода нужно полное вакцинирование.
Свердловчане, сделавшие только одну прививку двухкомпонентных вакцин («Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона»), не смогут получить QR-код для пропуска в здания госучреждений. QR- код появится только после завершённого курса вакцинации.«После первой прививки на почту и в личный кабинет на «Госуслугах» должно прийти письмо о вакцинации – с указанием даты, места введения первой дозы вакцины и предложением заполнить дневник самонаблюдений. После второй прививки придёт письмо со ссылкой на сертификат», – говорится на сайте «Госуслуги».
То есть ограничения по COVID-19 будут также распространяться на таких сотрудников, и их могут отстранить от работы вместе с непривитыми гражданами или перевести на дистант.
Вакцинировался, а код не приходит: почему это происходит и что делать?
Стоит отметить, что после сообщений о введении в разных регионах QRкодов стали учащаться случаи задержки их появления на портале «Госуслуги». Читатели «Облгазеты» сообщают о задержках до трёх недель.
По данным «Госуслуг», основными причинами, почему может не приходить сертификат с QRкодом, являются:
- СНИЛС не указан в регистре вакцинированных; медорганизация не внесла в регистр ваши данные или внесла их некорректно;
- во время первой прививки не было подтверждённой учётной записи на «Госуслугах»;
- вы не заходили в дневник вакцинированного и не подтверждали факт вакцинации.
«Рекомендуем обратиться по месту вакцинации для проверки ваших данных в регистре. Обязательно проверьте СНИЛС и дату рождения. Если данные верны, попросите медицинскую организацию отправить данные в регистр заново», – рекомендуют россиянам на портале «Госуслуги».
«Банкет» – за счёт работодателя.
Оплата тем сотрудникам, кого придётся временно отстранить от работы, производится за счёт средств работодателя: никто никакие дополнительные деньги на это не выделяет.
– Многим предлагают написать заявление об отпуске без содержания или увольняют. Однако в рамках действующего законодательства в интересах работника и в целях сохранения его доходов видны только такие пути: дистант или отстранение от работы с оплатой. Но это, конечно, не интересно работодателям: люди не будут работать, а две третьих от оклада заплатить надо, – считает Рэстам Бикметов.
- Опубликовано в №198 от 23.10.2021
Сюжет
QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.