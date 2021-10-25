"Единая Россия" определила кандидатов на должности глав трёх свердловских муниципалитетов

Депутаты местных дум будут выбирать глав Талицкого ГО, Слободо-Туринского муниципального района и Красноуфимского округа. Фото: Владимир Мартьянов.

Члены свердловского отделения партии "Единая Россия" определили кандидатуры на должности глав Талицкого ГО, Слободо-Туринского муниципального района и Красноуфимского округа. Соответствующее решение было принято на Президиуме регионального политсовета партии.

Как сообщается на сайте свердловского отделения партии, на посты глав рекомендованы те же люди, что занимают их сейчас. На должность главы Талицкого ГО рекомендован действующтй глава Александр Толкачев. На пост главы Слободо-Туринского района была поддержана кандидатура Валерия Бедулева, а на должность главы Красноуфимского округа - Олега Ряписова.

В Североуральском городском округе депутаты местной думы будут определять её председателя. На эту должность "единоросы" предложили заместителя председателя думы Североуральского ГО Александра Злобина.

"Глава муниципалитета должен быть опытным хозяйственником, знающим потребности жителей, основные проблемы территории и пути их решения. При этом обязательна финансовая грамотность кандидата, а также выстроенная коммуникация с гражданами. Исходя из этих основных критериев, в партии стараются подходить к вопросам подбора кандидатов на такие должности. Считаю, что озвученные люди обладают необходимым багажом знаний и поддержкой жителей", - сказал секретарь свердловского отделения партии "ЕР" Виктор Шептий.

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